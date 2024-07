Temptation Island, ex discusso volto del programma sorprende la fidanzata con una emozionante proposta di matrimonio

Gossip TV

Massimo Colantoni, che ha partecipato a Temptation Island nel 2019 insieme a Ilaria Teolis, ha sorpreso la sua attuale compagna con una romantica proposta di matrimonio: "Un mix di emozioni intenso".

Manca poco alla quarta puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 18 luglio 2024 su Canale 5. Nell'attesa, un ex protagonista del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha sorpreso la sua compagna, mamma del suo primogenito, con una romantica proposta di matrimonio.

La proposta di nozze di Massimo Colantoni

Temptation Island si conferma il fenomeno televisivo dell'estate. Proprio nelle ultime ore, uno dei protagonisti delle passate edizioni del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 è finito al centro dell'attenzione mediatica. Stiamo parlando di Massimo Colantoni, ex di Ilaria Teolis, che in occasione del battesimo del suo bambino ha spiazzato la sua compagna con una emozionante proposta di nozze:

È stato un battesimo emozionante … Ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicino in questo momento molto importante per noi! Il nostro piccolo guerriero sta diventando un ometto e io e Denise stiamo completando la nostra unione familiare… Se non sbaglio amore hai detto “SÌ”! Inatteso, inaspettato ma nello stesso tempo un mix intenso di emozioni!!

Per chi non lo sapesse, Massimo ha partecipato a Temptation Island nel 2019 insieme alla sua fidanzata di allora Ilaria. Sbarcato in Sardegna per mettere alla prova la sua storia d'amore, il ragazzo ha iniziato la frequentazione con una delle sue ex tentatrici. Terminata la relazione, ha poi conosciuto Denise Lo Giudice, dal quale ha avuto il piccolo Edoardo un anno fa.

Temptation Island da record

La nuova edizione di Temptation Island ha registrato ascolti record. L'ultima puntata, andata in onda lo scorso giovedì 11 luglio in prima serata su Canale 5, è stata la più vista della storia del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia con il 31% di share (38.38% sul target commerciale). Come annunciato dal comunicato ufficiale stampa della Fascino, il programma ha toccato picchi di 4.200.000 di spettatori e del 46.44% con un boom tra i giovanissimi: media del 53.5% tra i 15-34enni. Sei le coppie ancora in gioco: Lino e Alessia, Tony e Jenny, Siria e Matteo, Alex e Vittoria, Luca e Gaia, Martina e Raul. Chi resisterà?

