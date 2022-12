Temptation Island, ex concorrente diventa papà per la seconda volta. Di chi si tratta?

Gossip TV

Un ex concorrente del reality è diventato papà per la seconda volta. Si tratta di un concorrente molto noto al pubblico per la relazione con Sara Affi Fella. Ecco di chi si tratta.

Sono lontani i tempi di Temptation Island per Nicola Panico. Dall'esperienza con la fidanzata di allora, Sara Affi Fella, non è rimasto molto. Soprattutto, ora, che sta per diventare papà per la seconda volta.

Nicola Panico, dallo scandalo di Temptation Island alla paternità

Nicola Panico e Sara Affi Fella parteciparono alla quinta edizione del reality Temptation Island. La coppia fece credere di essersi lasciata alla fine dell'edizione condotta da Filippo Bisciglia, in modo che Sara Affi Fella potessa prender parte a Uomini e Donne come tronista. Un inganno in piena regola e che scoppiò, coinvolgendoli entrambi, quando Panico si fece avanti e interruppe il corteggiamento di Affi Fella con il corteggiatore Luigi Mastroianni.

Da allora, le cose sono cambiate molto: la coppia si è lasciata e sia Panico che Sara Affi Fella hanno voltato pagina. Lei frequenta il calciatore Francesco Fedato e ha avuto un bambino, il piccolo Tommaso, mentre Panico è convolato a nozze nel 2021 con Francesca Parenti. Di lei non si sa nulla, se non che non è parte del mondo dello spettacolo. La coppia ha già un bambino, Salvatore, e ora l'ex concorrente del reality ha annunciato che diventerà papà per la seconda volta.

Sui social, nelle storie Instagram, ha pubblicato uno scatto dell'ecografia e ha annunciato che anche il suo secondogenito sarà un maschietto e si chiamerà Alessandro. Nel frattempo, mentre Nicola Panico si gode la paternità, i fan di Temptation Island si chiedono se, dopo lo stop dell'estate scorsa, potranno rivedere uno dei loro reality preferiti su Canale 5.

