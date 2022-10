Temptation Island, in arrivo la cancellazione? Ecco l'ultimo indizio sul programma di Canale 5

Gossip TV

Temptation Island potrebbe essere definitivamente cancellato?

Per il noto programma estivo di Canale 5, Temptation Island, sembrerebbe giunto il momento di chiudere definitivamente i battenti. Dopo la mancata edizione di questa estate sono seguite altre indiscrezioni a cui ora si aggiunge un ulteriore e importante dettaglio che ha preoccupato i fan.

Temptation Island: quale sarà la sorte del programma di Canale 5?

Alcuni fan della trasmissione avrebbero segnalato su Twitter un indizio che farebbe pensare alla definitiva cancellazione del programma. Di cosa si tratta? A quanto pare, tutti i profili social ufficiali di Temptation Island sarebbero stati cancellati: infatti, sono scomparse sia la pagina Instagram del programma sia quella di Twitter.

Nonostante di per sé la notizia potrebbe sembrare irrilevante, dato che i profili potrebbero essere semplicemente oscurati per manutenzione o altro, quest'ultimo indizio arriva al termine di un periodo che non è stato fortunato per la trasmissione Mediaset. Non dimentichiamo, infatti, che l'edizione di questa estate - per la prima volta dal 2014 - non è andata in onda, generando un forte malcontento tra i fan e anche tra gli addetti ai lavori, come il conduttore Filippo Bisciglia.

Interpellato, l'ex gieffino aveva espresso il suo dispiacere, affermando

"Anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo, eravamo una famiglia. Che dirvi? Non posso far mancare questa frase nell’estate 2022 ‘pensi che io abbia un video per te? Sì ho un video per te"

Dobbiamo, quindi, dire per sempre addio a Temptation Island? A giudicare da tutti questi indizi sembrerebbe di sì, anche se per una conferma definitiva dovremmo aspettare un comunicato ufficiale dalla produzione del programma.