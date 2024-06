Temptation Island, ex amato protagonista spiazza: "Sono stato contattato da Signorini per entrare al Gf Vip, ma..."

Gossip TV

L'ex amato protagonista di Temptation Island, Francesco Chiofalo, rompe il silenzio sui social e svela per la prima volta di essere stato contattato per partecipare al Grande Fratello, ma di essere stato fatto fuori dal cast senza una reale spiegazione.

Tempo di rivelazioni per Francesco Chiofalo. L'ex simpatico protagonista di Temptation Island, attualmente fidanzato con Drusilla Gucci, ha rivelato per la prima volta di aver sostenuto i casting per entrare nella Casa del Grande Fratello, ma di essere stato fatto fuori dal cast senza spiegazioni.

Il retroscena inedito di Francesco Chiofalo sul Gf Vip

Manca davvero poco alla prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Francesco Chiofalo si è lasciato andare sui social a una rivelazione inedita riguardante la sua mancata partecipazione al Grande Fratello Vip.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi numerosi fan sui social, Chiofalo ha raccontato un retroscena inedito. L'ex amato protagonista di Temptation Island ha rivelato di essere stato contattato telefonicamente da Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip, di aver sostenuto i casting, ma di essere stato scartato all'ultimo senza una reale motivazione:

Leggi anche Segnalazione su uno dei fidanzati della prossima edizione di Temptation Island

Non ho mai raccontato questa storia. Qualche anno fa mi contattò telefonicamente Alfonso Signorini per partecipare ai casting del Grande Fratello Vip. Io partecipai ai casting dove era presente anche Alfonso insieme ad altri autori...venni confermato poche settimane dopo come concorrente ufficiale del Gf Vip con molti mesi di anticipo rispetto all'inizio del programma. Poi, poche settimane prima dell'inizio del programma mi dissero che purtroppo non potevo più partecipare al reality, senza avermi mai dato una spiegazione...Peccato, sarebbe stata un'esperienza dove mi sarei potuto far conoscere per quello che sono davvero. Ringrazio comunque Alfonso e gli autori per avermi contattato e aver provato a farmi entrare nella Casa, l'ho apprezzato tantissimo.

Il cast della nuova edizione di Temptation Island

Ricordiamo che la nuova edizione di Temptation Island partirà giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Sei le coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel famoso villaggio delle tentazioni in Sardegna: Siria Pingo e Matteo Vitali, Raul Dumitras e Martina De Iannon, Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti e Jenny Guardiano e Tony Renda, Alex Petri e Vittoria Bricarello e infine Gaia e Luca. E, proprio su una delle coppie in gioco, è arrivata una grave segnalazione. Stiamo parlando di Alex e Vittoria che, stando alle indiscrezioni riportate sui social da Alessandro Rosica, pare che non stiano realmente insieme. Sarà davvero così?

Scopri le ultime news su Temptation Island.