Temptation Island, nuova segnalazione su uno dei fidanzati della prossima edizione: "Ci siamo visti in intimità due mesi fa"

A poche settimane dalla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, arriva una grave segnalazione sulla coppia formata da Alex Petri e Vittoria Bricarello.

Il cast della nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente completo! E proprio su una delle coppie che prenderà parte al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, ovvero quella composta da Alex Petri e Vittoria Bricarello, è arrivata una grave segnalazione: ecco di cosa si tratta.

La segnalazione su Alex Petri e Vittoria Bricarello

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island, che partirà ufficialmente il prossimo giovedì 27 giugno 2024 su Canale 5. Sei le coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel famoso villaggio delle tentazioni in Sardegna: Siria Pingo e Matteo Vitali, Raul Dumitras e Martina De Iannon, Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti e Jenny Guardiano e Tony Renda, Alex Petri e Vittoria Bricarello e infine Gaia e Luca.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una grave segnalazione sulla coppia formata da Alex Petri e Vittoria Bricarello. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Alessandro Rosica, conosciuto sui social come Investigatore Social, sembrerebbe che la coppia non stia realmente insieme ma semplicemente si tratta solo ed esclusivamente di un accordo per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island.

Ciao Alessandro, la coppia Vittoria e Alex è artefatta perché io e lui ci sentiamo da tre anni, non mi ha mai parlato di questa ragazza. Ci siamo visti in intimità giusto due mesi fa!! Ti mando gli screen - Mi stanno dicendo che si era lasciato da anni. Lei furbescamente ha fatto la richiesta. L’hanno contattata e lei ha convinto lui a partecipare ma non stanno insieme, cioè, è finita da anni.

Svelata la sesta coppia ufficiale di Temptation Island

Per quanto riguarda il cast, sui social sono stati svelati gli ultimi due protagonisti. Gaia e Luca sono la sesta coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island. A contattare la redazione del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è stata la ragazza. Il motivo? I ripetuti tradimenti da parte del suo fidanzato:

Sono Gaia, ho 24 e vengo da Riccione. Sono fidanzata con Luca da 1 anno e 8 mesi. Ho scritto io a Temptation Island in quanto durante la nostra storia di 1 anno e 8 mesi mi ha tradito già 3 volte. Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo. Anche lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che poi accadono, si verifica tutto il contrario.

