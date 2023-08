Temptation Island, Daniele De Bosis sul rapporto con il figlio e se tornerà in tv in un altro programma

Gossip TV

L'ex concorrente di Temptation Island, Daniele De Bosis ha raccontato ai followers del suo rapporto con il figlio e se lo rivedremo in futuro in tv. Ecco cosa ha detto.

Temptation Island è terminato la scorsa settimana e nell'ultima puntata del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia abbiamo assistito alla fine della relazione tra Daniele De Bosis e la sua (ormai) ex fidanzata Vittoria Egidi.

Temptation Island, Daniele De Bosis sul rapporto con il figlio e un eventuale futuro in tv

Entrato in coppia nel programma con Vittoria, Daniele ha rivelato che il motivo che li aveva spinti a prendere parte alla trasmissione era quello di comprendere se la loro storia potesse funzionare ancora dopo 4 anni e poter compiere un passo molto importante: quello di avere un figlio insieme. Purtroppo, sin dall'inizio è stato evidente che tra i due la relazione fosse alquanto barcollante e in poche settimane la coppia si è separata. Daniele ha assistito non solo all'avvicinamento della Egidi al tentatore Eduardo, ma anche alle continue offese della fidanzata nei suoi confronti.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella mostrata al De Bosis durante il pinnettu: in diversi video, Vittoria ed Eduardo sono diventati sempre più complici e intimi, al punto che tra loro è scattato il bacio. La scoperta del tradimento della fidanzata ha spinto Daniele a chiedere l'immediato falò di confronto, al termine del quale il body builder aveva affermato di non poter perdonare un simile comportamento e di voler uscire dal programma da solo. A distanza di un mese, De Bosis ha riconfermato la sua scelta, mentre Vittoria si è detta pentita di come sono andate le cose tra loro e che spera che un giorno possano riprovarci.

A oggi, Daniele è stato avvistato in compagnia della tentatrice Benedetta, con cui aveva instaurato un certo feeling nel programma, ma per ora si tratta solo di segnalazioni. Oggi, sui social, Daniele ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi followers e tra le varie domande a cui ha risposto c'era anche qualcuna che chiedeva in che rapporti fosse con suo figlio. Il bodybuilder, infatti, ha già avuto un bambino dalla sua precedente relazione: la mamma del piccolo si chiama Claudia Romani e con De Bosis è stata sposata per 10 anni. L'ex concorrente di Temptation ha, infatti, pubblicato una storia in cui le dedicava un dolce pensiero, dimostrando quanto fossero distesi e amorevoli i rapporti tra loro:

"La mamma di mio figlio! La persona con cui ho condiviso 10 anni della mia vita a cui voglio un bene infinito. Siamo rimasti in buonissimi rapporti e non vi nego che spesso ci vediamo anche con il compagno che non è da meno"

La storia è stata poi riposata dalla Romani, con la caption "Sempre dalla tua parte mi troverai", come ulteriore prova del bel legame che i due ex hanno. Daniele ha anche raccontato qualcosa sul loro bambino, definendo il piccolo "il mio più grande amore":

"Ha 8 anni e ho un rapporto magnifico con lui. Più in là, se vi farà piacere metterò qualche video con lui: è un bambino educato, rispettoso e non viziato. Lo amo, c'è poco da fare"

Infine, Daniele ha anche smentito una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello o in un qualsiasi programma tv: il body builder si è detto abbastanza indifferente verso il contesto televisivo e che, per ora, vuole prendere tutto con leggerezza, senza progettare nulla.

