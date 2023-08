Gossip TV

Daniele De Bosis, ex concorrente dell'ultima edizione di Temptation Island, starebbe frequentando la tentatrice Benedetta? Ecco i dettagli della notizia!

Temptation Island si è conclusa pochi giorni fa con numeri record per la puntata finale: 3 milioni di telespettatori e oltre il 40% di share. Nell'ultima puntata del docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia abbiamo assistito all'epilogo della storia tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi, i quali hanno deciso di lasciare il programma separatamente.

Temptation Island, Daniele De Bosis frequenta la tentatrice Benedetta?

L'ultima puntata del docu-reality ideato da Raffaella Mennoia ha mostrato al pubblico come si è conclusa la storia tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi. I due avevano deciso di partecipare al programma per comprendere se la loro storia fosse solida abbastanza per poter avere un figlio insieme: mentre la Egidi sembrava decisa a perseguire questo sogno, per il bodybuilder non era il momento adatto, dati i numerosi litigi. E, dopotutto, non aveva torto a pensare che non fossero ancora pronti per un passo del genere, considerato che Daniele e Vittoria hanno lasciato il programma da single.

La decisione è stata presa da Daniele dopo aver visto che Vittoria e il tentatore Eduardo in dolci atteggiamenti: la ragazza e il single si sono lasciati andare a diverse effusioni, fino a spingersi a un bacio appassionato nella casa dei single, dove sono stati insieme per oltre un'ora e mezza. Le immagini mostrate dalla produzione durante il pinnettu hanno spinto Daniele a una reazione violenta e a chiedere un falò anticipato, durante il quale Vittoria ha ammesso di non essersi pentita di nulla, ammettendo così di aver tradito il suo fidanzato. Deluso, il bodybuilder ha deciso di chiudere la storia con la donna con cui ha condiviso 4 anni della sua vita.

Quando è arrivato il momento di vedere dove erano le coppie dopo un mese dalla fine del programma, Daniele ha ammesso che, per quanto stesse male, la decisione che aveva preso era quella giusta, perché non si poteva perdonare un tradimento simile. Al contrario, Vittoria ha rivelato al conduttore che, a distanza di tempo, si è resa conto che ciò che aveva fatto nel programma era un errore e che sperava che un giorno lei e Daniele avrebbero potuto riprovarci. Tuttavia, sembra che questo sogno della Egidi sia destinato a svanire, dato che è giunta una segnalazione su De Bosis, avvistato con la single Benedetta, a cui si era avvicinato durante il realtiy.

A riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano, la quale ha pubblicato una storia in cui si vedevano De Bosis e la tentatrice in dolci atteggiamenti:

"Ieri, al Blanco c'erano Daniele Benedetta, Manuel e un'altra ragazza di Temptation. Daniele e Benedetta sono stati tutta la sera appiccicati e si sono baciati più volte."

Scopri le ultime news su Temptation Island