Temptation Island, crisi tra Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo: le frecciatine sui social non lasciano dubbi

Gossip TV

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo sono stati tra i protagonisti di Temptation Island e sembra che tra i due ci sia una forte crisi! A confermarlo una serie di freccitine sui social!

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono in forte crisi: a confermare le voci sono gli scambi di messaggi e frecciatine sui social della coppia di Temptation Island. Dopo aver lasciato intendere che con il fidanzato, con cui dovrebbe convolare a nozze la prossima estate, non proceda tutto per il meglio, Gabriela Chieffo ha pubblicato diverse stories che sono delle palesi frecciate a Giuseppe. Stoccate alle quali il ragazzo non ha mancato di replicare...

Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara in forte crisi: frecciatine social tra i due fidanzati

Gabriela Chieffo ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram, rivelando di non voler parlare di Giuseppe Ferrara e di essere in un periodo della sua vita in cui desidera solo concentrarsi sulla sua serenità. Poche ore dopo, Ferrara ha postato una storia che è parsa una palese frecciatina alla fidanzata, forse oramai ex, nella quale dichiarava che con il tempo la verità sarebbe emersa e che ognuno avrebbe avuto ciò che meritava, secondo quanto il karma avrebbe stabilito. Dalle sue battute finali, "ci sarà da ridere", Giuseppe sembra lasciar intendere che ci siano problemi in paradiso per lui e Gabriela e che forse la colpa non sarebbe la sua stavolta.

Il ragazzo, infatti, a Temptation Island ha rivelato di aver tradito la fidanzata, con cui aveva una relazione che durava da oltre 7 anni, e si è avvicinato molto alla tentatrice Roberta Di Grazia.

In realtà, nonostante fosse uscito con Gabriela dal reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, per diverse settimane si è vociferato che Giuseppe e Roberta stessero continuando a frequentarsi. L'ex tentatrice, infatti, aveva pubblicato su TikTok diversi video nei quali lanciava a Gabriela delle frecciatine sulla sua relazione con Giuseppe, lasciando intendere che il fidanzato non avesse messo da parte i suoi atteggiamenti da american boy.

Temptation Island, Gabriela Chieffo replica a Giuseppe Ferrara: "Bocca mia, taci"

La freccitina di Giuseppe Ferrara a Gabriela Chieffo sarebbe passata inosservata se non fosse stato per la replica di quest'ultima, poco dopo. Infatti, sempre su Instagram, Gabriela ha postato una sua foto, modificata con un filtro, e ha aggiunto un messaggio che è una diretta risposta di ciò che ha pubblicato Giuseppe: "Bocca mia, taci".

Evidentemente, Gabriela ritiene Giuseppe responsabile della crisi che stanno vivendo e non ha intenzione di restarsene in disparte. Questi scambi di frecciatine tra loro confermerebbero così i rumors sulla crisi che ha colpito i due ex protagonisti di Temptation Island, sebbene nessuno dei due abbia ancora pubblicato una conferma o una smentita in proposito.

Poco dopo l'uscita dal reality, Giuseppe ha chiesto la mano di Gabriela e i due dovrebbero convolare a nozze la prossima estate. Ma sarà davvero così? Riusciranno a superare questo momento di crisi?

Scopri le ultime news su Temptation Island