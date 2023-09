Temptation Island, avvicinamento tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura?

Gossip TV

Possibile che tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, una delle coppie scoppiate durante Temptation Island, ci sia un ritorno di fiamma? Scopriamo insieme i dettagli!

La relazione tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura non ha retto la difficile prova di Temptation Island: entrati nel reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia per risolvere i loro problemi di coppia, dato che in due anni Manuel aveva lasciato Francesca almeno 5 volte, la coppia ne era uscita separata, dopo un falò di confronto memorabile. Tuttavia, alcune voci e segnalazioni, hanno fatto pensare a un probabile ritorno di fiamma tra i due.

Temptation Island, ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura?

Nonostante in passato i due ex concorrenti del reality abbiano smentito di essere tornati a frequentarsi, alcune segnalazioni che riportano di averli visti insieme in diversi locali fanno pensare il contrario. Francesca ha negato fermamente, in più di un'occasione che possa esserci un ritorno di fiamma, dato che ha deciso di troncare la relazione con Manuel dopo aver preso consapevolezza della dipendenza emotiva che la legava a lui.

Tuttavia, secondo il profilo Instagram Very Inutil People, tra Francesca e Manuel non sarebbe affatto finita: i due ex, infatti, sono stati avvistati insieme nello stesso locale a Frosinone. Dopo uno scambio di sguardi, i due si sarebbero avvicinati, per darsi un abbraccio e parlare. Secondo queste segnalazioni, sembra che Francesca abbia guardato Manuel in malo modo in più di un'occasione, ma per quale motivo? Ecco cosa riporta la segnalazione:

"Aggiornamenti da Frosinone. Lei sempre come una pazza a guardarlo, Lui va da lei le dice una cosa e se ne va. Lei lo segue."

