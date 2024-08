Temptation Island, arriva la prima segnalazione su Diandra e Valerio!

A settembre si darà inizio a una nuova stagione televisiva e tra i programmi che il pubblico attende maggiormente c'è la nuova edizione di Temptation Island. Dopo mesi di rumors e rimandi, infatti, il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia farà ritorno su Canale5 con nuovi protagonisti, pronti a raccontare il loro viaggio nei sentimenti. E, dopo poche ore dall'annuncio della prima coppia della nuova edizione, Diandra e Valerio, è già spuntata una prima segnalazione su di loro.

Soltanto ieri, venerdì 23 agosto, è stata presentata la prima nuova coppia di Temptation Island, formata da Diandra e Valerio. Ma, a distanza di poche ore su di loro sono iniziati a circolare i primi rumors ed è spuntata la prima segnalazione. Dopo che il video di presentazione dei due protagonisti è andato virale, sui social il web si è scatenato e sono emersi i primi pettegolezzi.

Una prima indiscrezione svela che Diandra sarebbe amica di Manuela Arcuri, tanto che quest'ultima ha festeggiato il suo compleanno nel suo locale. L'indiscrezione è stata riportata da Alessandro Rosica, il quale sul web scrive che Diandra è proprietaria di un locale nella zona Prati a Roma e che lì Manuela Arcuri avrebbe festeggiato il suo compleanno.

E, mentre l'indiscrezione su Diandra risulterebbe alquanto innocente, è apparsa una segnalazione su Valerio e sul suo vero atteggiamento da latin lover e seduttore. A riportare il gossip questa volta è stata Deianira Marzano su Instagram: un'utente che ha chiesto di restare anonima ha svelato che Valerio è un suo ex fidanzato e che è stato più volte accusato di tradimento:

Nel video di presentazione della prima coppia di Temptation Island, Diandra e Valerio si fanno subito notare per i loro litigi. A scrivere alla redazione del programma è stata Diandra, che ha raccontato che lei e Valerio sono fidanzati da sette anni e mezzo e che da altrettanti convivono. Lei è un medico veterinario e un'imprenditrice, mentre Valerio è un dipendente statale.

Perché Diandra ha deciso di scrivere al programma? Stando a ciò che racconta, sembra che Valerio abbia deciso di metterla di fronte a una dura scelta e che non voglia sentir ragioni:

Lui vorrebbe che io lasciassi Roma e le attività, e lo seguissi a vivere a Brindisi, dove c’è la sua famiglie e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro. Lui mi dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto la pioggia. Io non sono da “due cuori e una capanna”. E non lo è neanche lui, perché lo porto sulle barche dei miei amici di 50 metri non sembra disdegnare questo stile di vita. Io sono convinta che non abbandonerò le mie attività…"