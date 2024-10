Temptation Island: Antonio esagera con la tentatrice Saretta, Titty butta l'anello di fidanzamento nel fuoco (VIDEO)

Gossip TV

Delusa e arrabbiata per il comportamento assunto da Antonio nei confronti della tentatrice Saretta nel villaggio di Temptation Island, Titty decide di buttare via l'anello di fidanzamento.

Colpo di scena nella quarta puntata di Temptation Island. Dopo aver visto i filmati del fidanzato Antonio Maietta sempre più vicino alla single Saretta, Titty Scialò si è lasciata andare a un gesto eclatante, decidendo di buttare nel fuoco il famoso anello di fidanzamento.

Titty spiazza a Temptation Island

La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 1 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Tra i protagonisti indiscussi della serata anche Antonio Maiella e Titty Scialò, che sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno. Se lui si è mostrato deciso a corteggiare e conquistare la single Saretta, che però non sembra ricambiare l'interesse anzi sembra quasi infastidita dalla situazione che si è creata nel villaggio, la campana delusa ha deciso di fare un gesto eclatante.

Dopo aver visto l'ennesimo video del suo fidanzato con la tentatrice Saretta, Titty si è alzata e ha gettato via l'anello di fidanzamento ricevuto a Parigi in occasione della proposta di matrimonio. Un gesto che ha sconvolto tutti, compreso il conduttore Filippo Bisciglia. Furiosa e ferita, la ragazza si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha ammesso:

Io qui sto in un mare di lacrime, ma sto anche diventando più forte. Quando siamo stati a Parigi sono stata la donna più felice del mondo: l'anello che mi ha regolato per me ha rappresentato tutto, ma ora non vale più niente. Ci tenevo tanto, era la cosa più bella che avevo, ma ora si facesse la sua storia, io ogni giorno mi sento sempre più forte. Per me non ha più senso avere quell’anello. Mi dispiace, dopo 3 anni penso più a me stessa, perché penso che è ora. Ringrazio tutti, perché mi state facendo sentire più forte.

La gelosia di Antonio

Questa settimana anche Antonio Maietta, al momento del suo falò con Filippo Bisciglia, ha assistito ad alcuni video di Titty Scialò. La ragazza, infatti, ha deciso di viversi l'esperienza a Temptation Island e avvicinarsi al tentatore Edoardo. Un avvicinamento che non è per niente piaciuto al campano che, una volta tornato nel villaggio dei fidanzati, non è riuscito a nascondere la sua rabbia e gelosia: "Le faccio vedere io a Titty, ora giochiamo. Ha superato il limite". Cosa succederà tra i due? L'appuntamento con il docu-reality delle tentazioni è per il prossimo martedì 8 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5.

