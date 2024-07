Temptation Island, anticipazioni: Raul e Martina, lui per ripicca bacerà un bacio con la tentatrice? Il colpo di scena

Gossip TV

Oggi, giovedì 18 luglio 2024, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la quarta puntata di Temptation Island. Tra i vari protagonisti della serata ci sarà la coppia composta da Raul e Martina e sembra ci sarà un colpo di scena

Temptation Island, risvolti inaspettati per Raul e Martina

La coppia ha deciso di partecipare al viaggio dei sentimenti per i comportamenti di Raul, 26enne romano che Martina, anche lei originaria della capitale, ritiene troppo possessivi e gelosi. In passato la ragazza ha deciso di lasciarlo anche se sono poi tornati insieme. Lui vorrebbe convivere ma Martina ha dei forti dubbi, perché vivere con lui potrebbe limitare la sua libertà. Raul non si ritiene possessivo, semplicemente pensa che quando si ama sia naturale voler passare tutto il tempo insieme alla propria compagna.

Nel villaggio, abbiamo visto Raul perdere letteralmente la testa nel vedere alcuni comportamenti di Martina. Il giovane romano in più di un'occasione è esploso di rabbia e si è lasciato andare anche a sconsolati pianti. La ragazza non ha ancora visto atteggiamenti particolari di Raul durante i falò, tuttavia ci sarà pare un colpo di scena. Raul si avvicinerà ad una tentatrice, forse per ripicca e tra loro scatterà un bacio. Come reagirà la fidanzata? La coppia, stando alle segnalazioni giunte sul web, si sarebbe lasciata. Il romano infatti è stato avvistato in un locale senza la fidanzata Martina.

Nel corso della prima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Raul è stato molto criticato per la sua gelosia tanto che si pensasse che il suo rapporto con Martina sia quello che spesso viene definito con un'accezione negativa, ovvero "tossico". Ma come anche affermato l'autrice del programma, Raffaella Mennoia, nel corso dei prossimi appuntamenti ci saranno risvolti inaspettati:

"In un programma come Temptation, il 90% dei concorrenti è ossessionato dalla gelosia. Siamo attenti a non rappresentare gelosie patologiche. Raul è molto giovane, ha 26 anni, è innamorato folle, cresce in un quartiere non facile, in una famiglia di lavoratori. E’ un bravo ragazzo. Da quello che si è visto può dare l’idea di essere Otello. Divide ma siamo alla terza puntata, ce ne sono altre tre. Le cose cambiano."

