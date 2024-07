Temptation Island, anticipazioni: "Grandi cambiamenti di rotta e a un finale inaspettato" parla Filippo Bisciglia

Gossip TV

In un’intervista rilasciata a Tele Sette, Filippo Bisciglia ha parlato di un finale inaspettato per questa edizione di Temptation Island

In un’intervista rilasciata a Tele Sette, Filippo Bisciglia ha parlato di un finale inaspettato per questa edizione di Temptation Island, iniziata giovedì 27 giugno scorso con il consueto ottimo riscontro di share e telespettatori. Il docu-reality di Canale 5, si conferma un successo granitico di ascolti per la rete ammiraglia Mediaset e il viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste infiamma già i social

Temptation Island, Filippo Bisciglia: "Le più risolute sono le donne. Loro hanno più coraggio di mettersi in gioco"

Il conduttore, a Tv Sorrisi e Canzoni, aveva già spoilerato qualche anticipazione sui le sette coppie del reality delle tentazioni, rivelando che verranno trattati argomenti molto importanti che potrebbero essere di grande aiuto per chi sta attraversando situazioni simili.

Filippo ha parlato di una delle fidanzate, Siria (che partecipa in coppia con Matteo). La ragazza, che perso 80 chili in due anni, ora si sente più forte e consapevole e la sua storia storia potrebbe ispirare molte persone che si trovano in situazioni analoghe. Ci saranno falò lunghi e intensi e inoltre uno dei fidanzati svelerà qualcosa di molto toccante durante un falò, un episodio che il conduttore venga preso come esempio poiché riguarda i rapporti umani.

Bisciglia ha inoltre affermato di convinto che il pubblico si affezionerà ancora di più alle storie di questa edizione. Mentre nelle stagioni precedenti passavano alcuni giorni prima che le coppie si aprissero, quest'anno le coppie sono partite subito con le loro motivazioni, interagendo con gli altri per capire meglio le loro storie d'amore. "Un'edizione bomba" l'ha definita il conduttore. A Tele Sette, l'ex gieffino ha inoltre rivelato un finale inaspettato e ha evidenziato il coraggio delle donne nel viaggio che hanno intrapreso:

“Una volta entrati nel villaggio tutto cambia, vengono fuori altre motivazioni e attraverso voli pindarici si arriva a grandi cambiamenti di rotta e a un finale inaspettato. Le più risolute sono le donne. Loro hanno più coraggio di mettersi in gioco e mostrarsi a 360 gradi. Se devono voltare pagina lo fanno senza troppi ripensamenti. Gli uomini invece rimuginano e hanno più paura”.

Scopri le ultime news su Temptation Island.