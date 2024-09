Temptation Island, anticipazioni: Anna furiosa, una coppia arriva al punto di non ritorno (VIDEO)

Gossip TV

Le coppie di Temptation Island continuano il loro viaggio nei sentimenti: ecco cosa succederà nella seconda puntata della nuova stagione, in onda martedì 17 settembre su Canale 5.

Cresce l'attesa per la seconda puntata di Temptation Island, che andrà in onda martedì 17 settembre 2024 su Canale 5. Stando alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena: i telespettatori assisteranno a nuovi sfoghi e al primo falò di confronto della nuova stagione? Scopriamolo insieme!

Le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island andrà in onda il prossimo martedì 17 settembre su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Stando alle anticipazioni verrà dato, giustamente, ampio spazio anche alle coppie che sono rimaste un po’ in sordina come Diandra e Valerio, Fabio e Sara, Millie e Michele e Mirco e Giulia.

La nuova puntata sarà caratterizzata dalla richiesta di Titty Scialò di anticipare il falò di confronto con il suo fidanzato Antonio Maietta dopo aver visto una serie di filmati di lui con la single Saretta che l'hanno ferita e delusa. Il ragazzo accetterà o deciderà di continuare il suo viaggio nei sentimenti? Come rivelato dal conduttore Filippo Bisciglia nel promo del prossimo appuntamento, una delle coppie arriverà a un punto di non ritorno. Di chi si tratta?

Come rivelato da Filippo Bisciglia nel promo del prossimo appuntamento, una delle coppie arriverà a un punto di non ritorno. Di chi si tratta? Anche per Anna le cose non si metteranno bene visto che si ritroverà alle prese con altre immagini compromettenti del suo fidanzato Alfred con la tentatrice Sofia. Ricordiamo che il ragazzo non ha nascosto le sue titubanze in merito alla sua storia d'amore, ammettendo di essere in gran confusione dopo aver fatto questa conoscenza nel villaggio delle tentazioni.

Le coppie di Temptation Island 2024

Ricordiamo che le sette coppie ancora in gioco a Temptation Island che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio in Sardegna con i tredici tentatori e le tredici tentatrici sono: Diandra e Valerio, Fabio e Sara, Alfred e Anna, Titty e Antonio, Millie e Michele, Alfonso e Federica e Mirco e Giulia. L'appuntamento è per martedì 17 settembre in prima serata su Canale 5.

