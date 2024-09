Temptation Island, l'ex tentatrice Maika Randazzo al centro delle polemiche: ecco cosa è successo

Gossip TV

L'ex tentatrice di Temptation Island, Maika Randazzo, sbotta sui social e si difende dalle critiche dopo aver rivelato la sua opinione su Titty Scialò: "Rassegnatevi perché dirò sempre e comunque quello che penso".

La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda martedì 17 settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex tentatrice Maika Randazzo è finita al centro delle polemiche per aver sottolineato ironicamente sui social come l’atteggiamento di Titty Scialò ricordi molto quello di Alessia Pascarella.

Maika criticata: l'ex tentatrice sbotta sui social

Non c'è pace per Maika Randazzo. L'ex discussa tentatrice di Temptation Island è finita nuovamente nel mirino degli hater. Il motivo? Il commento fatto, dopo la prima puntata della nuova edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia , nei confronti di Titty Scialò, la fidanzata di Antonio Maietta.

"Titty originalità però, questa versione l’abbiamo già avuta" ha scritto Maika sottolineando come l’atteggiamento di Titty ricordi molto quello assunto da Alessia Pascarella nel villaggio delle tentazioni. La sua frecciatina, però, non è piaciuta ai fan delle due ragazze, che l'hanno duramente attaccata. Stanca della situazione, l'ex tentatrice è tornata sui social, chiarendo la sua posizione e spiegando di non avere nulla contro la nuova protagonista di Temptation Island:

Buonasera a tutti, ogni tanto mi ritrovo qui a dovermi difendere su cose assurde ma capisco che il gioco’ ormai è questo e lo faccio senza problemi. Guardando TI, ho espresso un parere, che come ho potuto notare, è lo stesso di tutta Italia (dopo vi allego qualcosina). Messaggi da fan di Alessia, quando io al massimo l’ho ‘difesa’ nel senso che ho visto una Titti che la sta palesemente copiando in frasi ed atteggiamenti. Messaggi da fan di Titti, come se io avessi giudicato il percorso che stanno facendo. Li ho conosciuti ieri come voi, non so chi siano, ma mi sembra evidente che da casa abbiano capito per bene cosa funzioni o meno in un programma del genere e su questo credo siamo tutti d’accordo no? Non sapete più a cosa attaccarvi. Detto ciò rassegnatevi perché dirò sempre e comunque quello che penso, a prescindere da tutto. Proprio per sottolineare ciò, nelle storie seguenti Maika ha pubblicato alcuni TikTok di utenti che hanno avuto la sua stessa impressione.

Gli ascolti della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island

Martedì 10 settembre è ufficialmente partita la nuova edizione di Temptation Island. La puntata d'esordio ha registrato il 23,9% di share come una media 3.362.000 telespettatori. Un altro ottimo risultato per il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, che ha sconfitto nettamente anche il competitor. Ricordiamo che l'ultima puntata della scorda edizione, andata in onda giovedì 25 luglio, è stata la più vista di sempre con una media del 29.11% di share e 3.515.000 telespettatori. Il programma, quindi, si conferma leader della serata.

