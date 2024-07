Temptation Island, Andrea Delogu lancia una frecciatina ai fidanzati della nuova edizione: "I ragazzi ancora ci credono?"

Gossip TV

L'amata conduttrice Andrea Delogu commenta sui social la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island e lancia una velenosa frecciatina ai fidanzati del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Debutto da record, in termini di ascolti, per Temptation Island. A dire la sua è arrivata la conduttrice Andrea Delogu, che in un post condiviso sui social ha commentato la prima puntata del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia lanciando una velenosa frecciata ai fidanzati della nuova edizione.

Andrea Delogu rompe il silenzio sulla nuova edizione di Temptation Island

La prima puntata di Temptation Island 2024, andata in onda giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5, ha visto protagonisti assoluti Tony Renda e Lino Giuliano insieme alle loro rispettive fidanzate Jenny Guardiano e Alessia Pascarella. A dire la sua ci ha pensato una nota conduttrice e volto Rai. Stiamo parlando di Andrea Delogu, che ha pubblicato un tweet criticando l’atteggiamento e l’ingenuità dimostrata dai fidanzati, convinti nel reale interesse delle tentatrici nei loro confronti.

"Sto recuperando Temptation Island. Ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio? Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi…che problema è? Dispercezione di sé stessi? Ego? Alcool?" ha dichiarato la Delogu, che ha poi difeso il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia dalle critiche.

"Conosco uno degli autori. Nessun copione alle coppie. Di nessun genere. Pensa che grandi attori sarebbero…" ha confessato Andrea, che abbiamo da poco visto al timone del Tim Summer Hits 2024 accanto a Carlo Conti. A detta della conduttrice e speaker radiofonica, dunque, a Temptation Island non ci sarebbe nulla di pilotato.

Jenny e Tony squalificati da Temptation Island

Cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island? Sette le coppie ancora in gioco che metteranno alla prova i loro sentimenti nel villaggio con i tredici tentatori e le tredici tentatrici: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Alessia Pascarella e Lino Giuliano, Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Nell'attesa, l'esperto di gossip, Biagio D’Anelli, ha rivelato che la coppia formata da Jenny e Tony sarebbe stata espulsa per aver preso in giro la produzione del programma e non sarebbe dunque stata squalificata per aver sconfinato nel villaggio vicino. Sarà davvero così? L'appuntamento è per giovedì 4 luglio 2024 in prima serata su Canale 5.

