Amici 23, Intervista esclusiva a Petit: "Sono sempre stato me stesso, ora sogno un tour negli stadi"

Gossip TV

Il giovane e amato finalista della 23esima edizione di Amici, Petit, ricorda la sua lunga e indimenticabile esperienza nel talent show di Maria De Filippi ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Petit, il giovane finalista della 23esima edizione di Amici. Il cantante, che ha un passato da calciatore, sceglie di dedicarsi completamente alla musica dopo la morte della nonna, a cui era molto legato. A lei deve il suo nome d'arte, che significa "piccolo" in francese. Entra nella famosa scuola a settembre 2023, fortemente voluto da Rudy Zerbi e conquista tutti: dai professori alla giuria fino ai telespettatori, che lo premiano mandandolo in finale. Il suo percorso, tra i più seguiti all'interno del programma anche per la sua relazione con la ballerina e vincitrice della categoria ballo Marisol Castellanos, è stato ricco di emozioni e soddisfazioni. Tra i brani presentati nel talent show di Maria De Filippi ricordiamo "Che Fai", "Guagliò", "Tornerai", "MammaMì". Tutti presenti nel suo primo EP omonimo.

Ecco cosa il cantante Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza incredibile segnata da tante emozioni e dalla sua romantica storia d'amore con Marisol Castellanos alla pubblicazione del suo primo EP "Petit" fino al suo più grande sogno nel cassetto: fare un tour negli stadi.

Non hai vinto Amici, ma l'amore e la stima del pubblico. Che esperienza è stata? Tra tutti, ti aspettavi che vincesse Sarah?

Quella di Amici è stata un’esperienza incredibile: ho imparato tanto, sono cresciuto e mi ha preparato per affrontare il futuro. Non cambierei nulla di quello che ho fatto. Sinceramente non mi ero fatto aspettative e in casetta scherzavamo su questo, ma non trovavamo mai un possibile vincitore perché in quella finale poteva vincere chiunque. Sono contento per Sarah perché ha fatto un bellissimo percorso ed è cresciuta tantissimo.

Tutti i tuoi ex compagni hanno speso bellissime parole nei tuoi confronti. Con chi hai legato di più?

Li ringrazio tutti, sono delle bellissime persone e dei talenti incredibili. Mari è stata molto importante per me, mi ha aiutato nei momenti difficili. Non avevamo aspettative, è venuto tutto in modo naturale. Escludendo Mari, ho legato particolarmente con Mida.

Ora stai girando l'Italia per presentare il tuo EP e hai anche annunciato le date del tuo primo tour. Sei soddisfatto?

Sono felicissimo perché fino ad un anno fa tutto questo era un sogno: il lavoro che ho fatto mi sta ripagando e adesso voglio godermi tutto quanto, giorno dopo giorno.

Chi è oggi Petit? Se dovessi descrivere il momento che stai vivendo con una tua canzone quale sarebbe?

Sicuramente MAMMAMÌ. Sono ancora quello di un anno fa, con tanta voglia di fare, di lavorare, ma sempre con i piedi per terra.

Geolier, Lazza, Angelina Mango: chi sceglieresti per un feat?

Tutti e tre, sono incredibili.

Se ti dico Sanremo 2025?

In questo momento sto pensando a quello che mi sta accadendo. Vedremo, sicuramente sarebbe un onore. Il mio sogno nel cassetto è quello di fare un mio tour negli stadi. Stiamo lavorando molto. Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su Amici.