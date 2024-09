Temptation Island, Alfonso e Federica: l'amore tossico va in scena in prima serata su Canale 5

Gossip TV

Nella prima puntata di Temptation Island le dinamiche di coppia di Federica e Alfonso hanno fatto storcere il naso ai telespettatori. Perché questa coppia rappresenta l'amore tossico e perché bisognerebbe prendere le distanze da questo meccanismo.

La prima puntata di Temptation Island ha tenuto gli spettatori di Canale 5 con gli occhi incollati allo schermo. Le coppie di questa edizione promettono di regalare del sano trash ma c’è anche una coppia che offre uno spunto di riflessione importante sulle dinamiche che dovrebbero e non dovrebbero regnare sull’amore, sulla fiducia, sulla gratificazione dell’altro e sulla libertà che è imprescindibile in un rapporto sano. Alfonso e Federica hanno fatto molto discutere ma ancora di più la mancanza di una figura che riesca a traghettarli nella giusta direzione, tanto che il popolo del web è insorto è ha bocciato l’idea di trasmettere in prima serata questa storia d’amore sì, ma tossico.

Temptation Island, Federica libera per la prima volta: Alfonso reagisce male

Tra le coppie della nuova edizione di Temptation Island, quella formata da Federica e Alfonso ha destato immediatamente l’attenzione del pubblico del reality condotto da Filippo Bisciglia, sin dall’apparizione sui social del video di presentazione. Lei ha appena 20 anni ed è fidanzata con Alfonso da 8 anni, scegliendo di andare a convivere con lui circa un anno fa nonostante il rapporto asfissiante che regna tra loro. Federica, infatti, lamenta la gelosia possessiva e immotivata del suo fidanzato, che l’ha portata negli anni a isolarsi completamente, rinunciando a cose banali per una donna europea del 2024 come uscire con le amiche a mangiare una pizza, scegliere di vestisi come si vuole e poter andare al mare con il costume da bagno che si preferisce.

Sembra assurdo doversi confrontare con la netta presa di posizione di un uomo che, pur non avendone alcun motivo - ma anche lo avesse non sarebbe comunque un comportamento accettabile - priva della totale libertà la sua fidanzata, che può così solamente confrontarsi con lui e al massimo con sua madre. Sembra ancora più assurdo che Federica, che appare come una ragazza allegra e molto sveglia, abbia accettato “per amore” tutto questo per 8 lunghi anni, ma nel teatro dell’assurdo che ci è stato mostrato in prima visione su Canale 5, la vera assurdità è che nessuno sia intervenuto prima né da parte della partenopea né tantomeno da parte degli affetti di Alfonso. Certo lui nel corso della prima puntata, dopo aver raccontato la sua storia personale, ha ammesso che la madre lo ha ripreso per il suo atteggiamento ma sembra che il discorso non sia stato abbastanza chiaro o perentorio.

Possibile accettare che un uomo abbia la pretesa di possedere in questo modo una donna? Nell’ordine di prevenire un amore tossico, instabile e malato che purtroppo nei casi più estremi ci ha insegnato che anticipa un finale orribile e drammatico, qualcuno dovrebbe aiutare Alfonso a capire come si ama una donna, una compagna per la vita. Ed è proprio questa la critica che il pubblico di Temptation Island muove al programma.

Temptation Island, fan in rivolta: Alfonso deve essere aiutato

Negli anni, nel cast di Temptation Island, si sono alternate tantissime coppie con le loro storie personali e con la storia della loro relazione in primo piano, ma questa volta forse è stato fatto il passo più lungo della gamba. Alfonso commenta i video di Federica, che sta semplicemente respirando dopo anni di gabbia dorata che ha accettato - forse per inesperienza o perché nessuno le ha aperto gli occhi sulla gravità della situazione - finendo con il rimanere completamente sola. Ecco il primo segno di un amore tossico, ovvero l’isolamento. Federica non ha nessuno con cui confrontarsi dato che Alfonso, come sua ammissione, non le concede neppure un aperitivo con le amiche.

Il pubblico di Temptation Island è rimasto scioccato dalle dinamiche di questa coppia ma ancora di più dal fatto che nessuno nel villaggio dei fidanzati abbia avuto l’ardire di prendere Alfonso, metterlo spalle al muro e dirgliene quattro. Possibile che tutti tacciano davanti ad un comportamento così palesemente sbagliato nei confronti non solo di una donna, ma in generale di un altro essere umano che, in quanto tale, non dovrebbe mai essere privato della propria libertà soprattutto in nome dell’amore? È chiaro che Alfonso non sia un cattivo ragazzo, abbia una storia particolare alle spalle e tutte le attenuanti del caso, ma come abbiamo purtroppo potuto osservare sono spesso i bravi ragazzi a non saper chiedere aiuto al momento opportuno.

Tanti fan del programma di Canale 5 hanno fatto notare che sarebbe stato opportuno inserire in questa edizione un aiuto psicologico che riuscisse a condurre Alfonso verso la verità di quello che è una relazione sana e adulta, un’idea ottima rispetto alla prospettiva di dover osservare per le prossime puntate Federica che tirerà fuori dalla borsa rossetti che lui non ha mai visto prima, magari comprati di nascosto come i costumi così da non farlo ingelosire o non dover andare contro il divieto del fidanzato. Una prospettiva decisamente migliore rispetto a quella di dover osservare Alfonso che si giustifica ammettendo di sapere di essere in torto, per poi raccontare che in spiaggia non permette alla sua fidanzata di prendere il sole di schiena altrimenti altri uomini potrebbero guardarla. Per fortuna che c'è Tony, che con l'ingresso a sorpresa almeno ci ha strappato un vero sorriso!

Scopri le ultime news su Temptation Island.