Temptation Island, Tony Renda torna a sorpresa e accoglie i fidanzati nel villaggio! [VIDEO]

Oggi, 10 settembre, ha preso il via la nuova edizione di Temptation Island e nella prima puntata il pubblico ritrova Tony Renda, tra i protagonisti della precedente edizione, ad accogliere i fidanzati nel villaggio

Temptation Island ha preso il via questa sera, martedì 10 settembre, su Canale5 e il pubblico ha già ricevuto la prima sorpresa: Tony Renda, tra i protagonisti della precedente edizione e noto per la sua doppia vita da Mr Hyde, è tornato per aiutare i fidanzati a conoscere meglio le tentatrici che hanno scelto per il loro viaggio nei sentimenti.

Temptation Island, Tony Renda torna per aiutare i fidanzati a conoscere meglio le tentatrici

Della precedente edizione del docu-reality di Filippo Bisciglia, sicuramente, il pubblico ricorderà Tony Renda, fidanzato di Jenny Guardiano. Latin lover incallito, Tony si era presentato fin da subito come un amante delle donne e nel corso della prima puntata, i commenti suoi e di Lino Giuliano sulle tentatrici avevano indignato il pubblico.

Alla fine dell'esperienza, Tony aveva promesso a Jenny di mandare in pensione Mr Hyde, la sua doppia personalità che emergeva ogni volta che si trovava in compagnia di altre ragazze e lontano dalla fidanzata. Così, i due avevano deciso di darsi una seconda opportunità ed erano usciti insieme dalla trasmissione. Ma, Tony è tornato anche per la nuova edizione di Temptation Island, per accogliere i fidanzati nel villaggio e aiutarli a conoscere meglio le tentatrici da loro scelte.

Per farlo, Renda ha organizzato per loro tre diversi giochi e sembra che le vecchie abitudini siano riemerse, anche se Tony sembra davvero aver deciso di cambiare vita, se non altro perché, come ha fatto notare "il sole picchia ma la mia fidanzata picchia di più". Sul web, intanto, l'arrivo di Tony è stato accolto positivamente, con diversi fan che hanno apprezzato la novità di vedere uno dei precedente protagonisti fare da "cicerone" alle new entry.

Temptation Island, Tony Renda e la nuova vita con Jenny Guardiano

La stagione di Temptation Island si è conclusa con l’ultima puntata infuocata, dove sono andati in scena tutti i falò di confronto finali per le coppie ancora nel programma. Tra tutte, quella composta da Tony Renda e Jenny Guardiano ha fatto appassionare i telespettatori di Canale 5. La coppia siciliana ha deciso di intraprendere questo percorso a causa della vita mondana del deejay 42enne, di alcuni sospetti tradimenti e della gelosia nei confronti della sua fidanzata, alla quale ha sempre chiesto di rimanere a casa ad attenderlo senza potersi vivere la sua gioventù come una normale ragazza di 26 anni.

Durante il loro percorso, Jenny ha assistito alle continue avanches di Tony alle tentatrici, sentendosi sempre più tradita per aver creduto in lui. Al falò finale, Jenny si è mostrata a dir poco risoluta, parlando finalmente a cuore aperto mentre Tony si è assunto tutte le sue colpe, annunciando di aver intenzione di cambiare radicalmente la sua vita con la fidanzata.

A un mese di distanza, la coppia si è mostrata ancora insieme e unita, con Jenny che pur avendo perdonato Tony ha deciso di iniziare a vivere la sua vita e ha organizzato anche una vacanza con le amiche all'insaputa del fidanzato. Al conduttore Filippo Bisciglia, Tony ha promesso: "Ho capito il mio errore, ora Mr Hyde è in pensione".

