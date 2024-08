Temptation Island: Alessia Pascarella spiega perché Lino non ha mai conosciuto suo figlio

Gossip TV

La giovane campana Alessia Pascarella, tra le protagoniste della recente edizione di Temptation Island,ha replicato alle dichiarazioni del suo ex fidanzato Lino Giuliano.

Dopo la fine di Temptation Island, i protagonisti più chiacchierati del programma sono tornati attivamente sui social, rispondendo alle numerose domande dei fan curiosi di conoscere i retroscena della loro esperienza nel villaggio delle tentazioni. Tra questi, ci sono sicuramente Alessia Pascarella e Lino Giuliano, che secondo delle recenti indiscrezioni, sarebbero persino i prossimi candidati per animare la Casa della nuova edizione del Grande Fratello.

Temptation Island: Alessia Pascarella: "Voglio chiarire che mio figlio conosce Lino e sapeva che era il mio compagno"

Lino, di recente, ha parlato sui social sia della sua ex fidanzata (con la quale ha escluso un "ritorno di fiamma") sia dell'ex tentatrice Maika Randazzo, con le quali le non sembrano procedere nei migliore dei modi. Il 29enne campano ha risposto anche ad una domanda sul figlio di Alessia Pascarella, spiegando il motivo per il quale non l'ha mai conosciuto pur vivendo una relazione con lei da quattro anni. Giuliano ha spiegato che la decisione di non incontrare il figlio di Alessia è stata una scelta consapevole, dettata dalla consapevolezza delle continue tensioni e dei litigi tra lui e la sua compagna:

"Visto che non eravamo una coppia sicura e litigavamo continuamente, ho preferito non conoscerlo per evitare che il bambino potesse trovarsi in situazioni difficili o affezionarsi a me. Non volevo che, in caso di separazione, ne soffrisse. Alessia è sempre stata al corrente di questa mia decisione."

In risposta alle dichiarazioni di Lino, Alessia Pascarella ha deciso di intervenire a sua volta sui social per chiarire alcuni punti e spiegare la sua versione dei fatti. Ha precisato che, sebbene suo figlio conoscesse Lino e sapesse che fosse il suo compagno, i tre non hanno mai vissuto insieme come una famiglia. Il bambino ha incontrato Lino in diverse occasioni, come durante le feste o quando lui visitava la casa in cui Alessia vive con i suoi genitori. Alessia ha inoltre spiegato che ha sempre evitato di far entrare un uomo stabilmente nella vita di suo figlio fino a quando non fosse stata sicura di una convivenza stabile. Lino condivideva la stessa visione:

"Voglio chiarire che mio figlio conosce Lino e sapeva che era il mio compagno. Semplicemente, non abbiamo mai vissuto insieme. Ma davvero, perché fate polemica su ogni cosa?"

