Temptation Island, Lino e Maika, storia già finita? Le parole su Instagram

Gossip TV

Aria di crisi tra Lino Giuliano e Maika Randazzo, i due ex protagonisti di Tempation Island che hanno iniziato una frequentazione dopo aver partecipato al viaggio dei sentimenti di Canale 5.

Aria di crisi tra Lino Giuliano e Maika Randazzo, i due ex protagonisti di Tempation Island che hanno iniziato una frequentazione dopo aver partecipato al viaggio dei sentimenti di Canale 5.

Temptation Island: Lino e Maika già al capolinea?

Ieri, le parole del giovane campano hanno lasciato qualche dubbio e l'ex fidanzato di Alessia Pascarella ha fatto intendere che tra loro sono emerse differenze caratterali:

"Raga sto capendo delle piccole cose ma spero che mi stia sbagliando - ha dichiarato Lino - .Ma non sput**nerei mai Maika o direi cose brutte su di lei perché è una bella persona. In certi aspetti dovrebbe migliorare per andare d’accordo con me, ma parliamo di piccolezze. A me fa pensare solo quando una persona, per una sciocchezza, fa una polemica e on mi fa capire che ci tiene. Perché i problemi si risolvono sempre ovunque e dovunque insieme. E non si scappa dai problemi."

A queste parole, Lino ha poi aggiunto un messaggio piuttosto ermetico:

"Avevate proprio ragione"

Dopo le Ig Stories del campano, è intervenuta anche Maika che ha dichiarato:

"Prima o poi le maschere cadono., Non vi lusingate di aver avuto il mio interesse e non illudetevi di avercelo ancora. E chiudo. Ciao."

Rispondendo alle curiosità dei follower, Lino ha parlato anche della sua ex fidanzata Alessia Pascarella, facendo presente che non tornerebbe più insieme a lei. Durante il falò, lui ha raccontato di aver pensato che Alessia avrebbe potuto reagire in modo molto acceso, scherzando sul fatto che immaginava che lei gli avrebbe messo le mani al collo. Ha aggiunto che, sebbene Alessia fosse una bella ragazza, fin dall'inizio le aveva chiarito che non corrispondeva esattamente al suo prototipo ideale. Tuttavia, aveva messo da parte questo aspetto poiché si erano legati sentimentalmente. Quando gli è stato chiesto come avrebbe reagito se Alessia si fosse comportata come lui, ha ammesso di non sapere quale sarebbe stata la sua reazione. Era proprio questo che voleva scoprire: capire come si sarebbe sentito nel vederla con un altro uomo. Ha spiegato che non era sicuro di come avrebbe reagito, se avrebbe distrutto tutto o se avrebbe deciso che non la voleva più, anche perché non aveva mai visto video di lei con qualcun altro. Proprio per questo motivo, aveva deciso di aspettare ancora un po' prima di prendere una decisione. Il 29enne campano ha poi aggiunto che non tornerebbe indietro perché c'è troppo rancore e un po' di odio reciproco a causa dei molti anni in cui hanno vissuto periodi difficili e ha concluso dicendo che ormai non la pensa più.

Scopri le ultime news su Temptation Island.