Temptation Island, Alessia Pascarella: "Se Lino tornasse? Ecco cosa farei.."

Gossip TV

La 30enne campana, Alessia Pascarella, ha risposto ad alcune domande su Instagram, rivelando se sente la mancanza del suo ex fidanzato, Lino Giuliano.

La 30enne campana, Alessia Pascarella, ha risposto ad alcune domande su Instagram, rivelando se sente la mancanza del suo ex fidanzato, Lino Giuliano con cui ha partecipato al viaggio dei sentimenti di Canale 5, Tempation Island.

Temptation Island: Alessia Pascarella: "Rivedendomi da casa tante cose non le avrei dette"

La coppia partenopea era fidanzata da quattro anni e Alessia nutriva molti dubbi su Lino, considerandolo abbastanza immaturo e non pronto ad un'eventuale convivenza. La ragazza inoltre non era sicura della sua fedeltà e nel villaggio dei single, ha avuto subito modo di comprendere che il suo fidanzato cercasse nuove emozioni, non respingendo certo le attenzioni delle tentatrici, in particolare ad una, Maika Randazzo, con la quale è nato un grande feeling. Alessia ha chiesto ripetutamente il falò anticipato che Lino ha respinto più volte. Dopo la quinta volta, il giovane campano ha accettato scontrandosi duramente con la sua fidanzata. Dopo il falò di confronto, il ragazzo, il giorno successivo ha chiesto di rivederla sentendosi pentito dei suoi atteggiamenti, tuttavia Alessia, rivedendo le immagini in cui Lino dedicava frasi sdolcinate e promesse a Maika, ha deciso di chiudere definitivamente la loro relazione. Ad oggi sembra che il giovane stia frequentando l'ex tentatrice, come testimoniato da diverse foto postate sui social.

La Pascarella che sembra sarà nuovi concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, ha risposto ad una alcune domande dei follower, rivelando cosa farebbe se Lino tornasse da lei.

"Ho un difetto bruttissimo, che sono molto molto impulsiva… Appena vedo qualcosa che non mi va giù parto come un razzo. Ma ho capito che sto assecondando il gioco di qualcuno, quindi da oggi in poi non parlo più di lui. Rivedendomi da casa tante cose non le avrei dette. Ma come già ho detto sono molto impulsiva. Le frecciatine social? Non mi toccano sinceramente…"

Un utente le ha chiesto se avrebbe voglia di riprovare qualora Lino tornasse da lei e Alessia ha risposto con queste parole:

"Devo sistemare i vestiti nell’armadio! Comunque no."

La ragazza ha poi dichiarato di non aver aver sentito un particolare trasporto per i tentatori pur trovandoti "bravi e belli"

Scopri le ultime news su Temptation Island.