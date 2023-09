Tale e Quale Show, Maria Teresa Ruta nel cast: "Temo Loretta Goggi, Carlo Conti mi ha preso perché..."

Gossip TV

Maria Teresa Ruta pronta a debuttare nella nuova edizione di Tale e Quale Show.

L'attesa è quasi finita! Venerdì 22 settembre 2023 partirà la nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Dieci i concorrenti che si esibiranno davanti alla giuria, che sarà composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

La confessione di Maria Teresa Ruta

Tale e Quale Show sta per tornare in onda su Rai 1. Dieci i concorrenti in gara (Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli) che, intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, hanno raccontato come sono riusciti a convincere Carlo Conti a prenderli nel cast della nuova edizione.

Direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip ritroveremo Ginevra Lamborghini, Alex Belli, Jo Squillo, la showgirl Pamela Prati e la conduttrice Maria Teresa Ruta. Proprio quest'ultima ha rivelato:

Conti mi ha preso perché l'ho sfinito. Faccio il provino da 11 anni e da 3 gli mando decine di imitazioni improponibili. Sono una frana a cantare e non riesco a imitare. Confido nei coach. Temo la Goggi: è super esperta e convincerla dei miei sforzi sarà difficile.

Pamela Prati, invece, ha dichiarato:

Credo che Carlo Conti mi abbia scelto per la mia caparbietà e la mia storia artistica. Non c'è un personaggio che ho paura di imitare perché amo tutti gli artisti. Già immagino Malgioglio e la sua pungente e sottile ironia. Spero di non essere un bersaglio facile.

