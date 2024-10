Tale e Quale Show, la rivelazione di Cristiano Malgioglio sulla partecipazione di Carmen Di Pietro al talent show

Gossip TV

Il giudice di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio, parla del Festival di Sanremo 2025 e svela il reale motivo per cui tengono la simpatica showgirl Carmen Di Pietro nel cast del talent show condotto da Carlo Conti.

Cristiano Malgioglio è uno dei giudici della nuova edizione di Tale e Quale Show. Intervistato dal settimanale Chi, il noto e amato paroliere ha parlato delle sue varie esperienze televisive e svelato il reale motivo per cui tengono nel cast del talent show di Rai un personaggio come Carmen Di Pietro.

Malgioglio e le parole su Carmen Di Pietro

La nuova puntata di Tale e Quale Show andrà in onda venerdì 1 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Cristiano Malgioglio ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha fatto un bilancio della sua carriera e fatto una rivelazione circa la partecipazione di Carmen Di Pietro al popolare talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti:

Perché teniamo Carmen? Perché la gente vuole divertirsi. In questi quattro anni noi abbiamo avuto donne intelligentissime e autoironiche come Alba Parietti, che ha fatto perfino Damiano dei Maneskin. Poi abbiamo avuto Pamela Prati, Valeria Marini, loro sono divertenti. E poi anche Carmen, lei sostiene – non so se sia vero – che ha un diploma di scuola magistrale. Così se lascia Tale e quale show minaccia di andare a fare la maestra. Capisce la responsabilità? Guardi, la settimana scorsa ha fatto Katia Ricciarelli, ha cantato "Tu che mi hai preso il cuor" e mi ha preso pure tutti gli altri organi.

Malgioglio, attualmente impegnato nella giuria della nuova edizione di Tale e Quale Show, ha poi parlato di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti e rivelato di essere legato a diversi programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi e Che tempo che fa di Fabio Fazio:

Sono un uomo libero, se posso scegliere – e ormai posso farlo – vado dove sento che la gente mi vuole e mi vuole anche bene. Da Maria mi sento accolto in una famiglia. Se vado da Fazio, quanto affetto e leggerezza! E non dimentichiamo di Silvia Toffanin, dolcissima! Poi Carlo Conti, lui è un fratello. Il Festival di Sanremo? Mai dire mai. Mi piacerebbe vincere, così tornerei al mio amato Eurovision.

Le esibizioni della settima puntata di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show tornerà in onda venerdì 1 novembre 2024 su Rai 1 con un nuovo appuntamento della stagione. Quali saranno le esibizioni della settima puntata? Simone Annicchiarico sarà Joe Cocker, Thomas Bocchimpani sarà Mortet Harket, Roberto Ciufoli sarà uno dei Ricchi e Poveri, Amelia Villano sarà LP, Carmen Di Pietro sarà una delle Gemelle Kessler, Verdiana Zangaro sarà Anna Oxa, Massimo Bagnato sarà Sergio Endrigo, Giulia Penna sarà Ornella Vanoni, Kelly Joyce sarà Rihanna, Feisal Bonciani sarà Michael Jackson e Justine Mattera sarà Don Lurio. A giudicare le performance ci saranno come sempre i giudici Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi!

