Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? L'ex moglie di Paolo Bonolis fa chiarezza

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, hanno commento la recente indiscrezione diffusa da Deianira Marzano, per cui la relazione tra l'ex moglie di Paolo Bonolis e il ballerino, sarebbe giunta al capolinea.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia smentiscono la fine della loro relazione

L'imprenditrice, attuale discussa concorrente di Ballando con le Stelle, il dance show del sabato sera di Rai1, ha condiviso la Ig Stories dell'esperta di gossip che riportava la segnalazione di utente, riferendo che la coppia aveva cancellato su Instagram tutte le loro foto insieme.

La voce era nata dalla presunta scomparsa delle poche foto che la coppia avrebbe condiviso insieme sui social. Il commento dell'utente recitava: “Nessuno ha notato che Bruganelli e Madonia hanno cancellato le poche foto che avevano su Instagram? Spero sia tutto finito”.

La Bruganelli ha colto l’occasione per rispondere direttamente, taggando anche Madonia e chiarendo la situazione con una certa ironia: “Io e Angelo non abbiamo mai volutamente condiviso foto di coppia. Non capisco, quindi, a quali foto cancellate facciate riferimento… P.S.: le storie, comunque, scompaiono automaticamente dopo 24 ore”. Con queste parole, Sonia ha ribadito che il legame con Angelo continua in modo discreto, lontano dalla ribalta mediatica.

Anche Madonia ha deciso di intervenire, condividendo a sua volta lo screenshot e aggiungendo un commento ironico: “Dovete ancora aspettare”. Così, ha confermato la solidità della loro relazione, sottolineando che entrambi preferiscono vivere il rapporto al riparo dai riflettori e dalle indiscrezioni, godendosi una serenità protetta dalla riservatezza.

Sonia Bruganelli: "Se ho un compagno? Non so ancora cosa voglio davvero dalla mia vita"

Ospite nell'ultimo appuntamento con Domenica In, la Bruganelli ha parlato della sua nuova vita dopo la separazione con Paolo Bonolis. L'ex opinionista del Grande Fratello ha spiegato di trovarsi in una fase di profonda introspezione, rivelando anche di aver deciso di chiudere il matrimonio con Paolo Bonolis, "senza che ci fossero motivi gravi alla base":

"Ho un compagno? Non so ancora cosa voglio davvero dalla mia vita. Prima di tutto, devo capire cosa desidero io, altrimenti rischio di fare solo danni. Al momento, la mia priorità è essere un punto di riferimento stabile per i miei figli. Ho scelto di chiudere il matrimonio anche senza problemi rilevanti, ma non è stato un passo semplice, e ora devo fare chiarezza dentro di me".