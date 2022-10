Tale e Quale Show, ex allievo di Amici nel cast: "Sono sicuro che Maria De Filippi sarà felice di questa mia esperienza"

Gossip TV

Il cantante Antonino Spadaccino: dalla scuola di Amici a Tale e Quale Show.

Antonino Spadaccino è tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione di Tale e Quale Show. Intervistato da Superguidatv, il cantante ha parlato della sua partecipazione al talent show di Rai condotto da Carlo Conti e ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici.

La confessione di Antonino Spadaccino su Amici e Tale e Quale Show

Ieri, venerdì 30 settembre 2022, in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra gli artisti in gara anche il cantante Antonino Spadaccino che, in un'intervista rilasciata a Superguida tv, ha raccontato tutte le emozioni e ripercorso la sua avventura ad Amici:

Sono emozionato. Per esperienza personale ho notato che si passano tanti anni per strutturare la propria voce e renderla unica. Poi però arrivando qui a Tale e quale show ti accorgi che non è tutto così semplice e naturale. E’ una bella squadra e c’è tanta voglia di fare bene. Carlo è uno dei signori della televisione italiana e sono felice di essere qua [...] Amici? Tik Tok alcune volte mi ripropone quei momenti meravigliosi. Mi rivedo nei video in cui ero allievo della scuola di Amici e rimango stupito per il fatto che ancora oggi abbiano tante visualizzazioni. Amici è un’esperienza che si vive una sola volta nella vita ed è stata una grande fortuna.

Leggi anche La confessione di Alessandra Celentano sui ragazzi di Amici

Antonino ha poi continuato rivelando in che rapporti è rimasto con Maria De Filippi dopo la sua vittoria ad Amici:

Maria è sempre stata disponibile a promozionare i miei dischi quando c’era bisogno. Sono sicuro che sarà felice anche di questa mia esperienza. Questo per me non è un riscatto. In questo caso ho possibilità di fare un lavoro più teatrale. Tale e quale mi permetterà di entrare nella pelle degli artisti e come Amici sarà qualcosa di irripetibile.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.