Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio spiazza tutti su Ginevra Lamborghini: "Ma non si chiamava Elettra?"

Gossip TV

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show, Criastiano Malgioglio ne ha detta una delle sue, questa volta prendendo di mira Ginevra Lamborghini. Ecco cosa è successo!

Ieri sera, venerdì 22 settembre, è andata in onda su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti che vede 12 protagonisti sfidarsi a colpi di imitazioni per impressionare la giuria del programma, formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Proprio nella puntata di ieri sera, tra Malgioglio e una delle ex vippone del GF, Ginevra Lamborghini, sono volate scintille. Vediamo insieme cosa è successo!

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio spiazza su Ginevra Lamborghini: "Questa sera Elettra..."

Per l'ex gieffina Ginevra Lamborghini si è trattato del suo debutto televisivo in un programma Rai: l'ex vip e sorella di Elettra Lamborghini ha imitato Annalisa, presentandosi con tanto di caschetto di capelli neri e la sua versione di Mon Amour per impressionare la severa giuria. Cristiano Malgioglio non ha potuto fare a meno di lanciare una bella provocazione, nominando la sorella Elettra, con cui Ginevra ha ancora rapporti molto complicati.

L'esibizione della vippone è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, nonostante si notasse una certa ansia da prestazione in Ginevra, ma anche la giuria è rimasta impressionata: sia Giorgio Panariello che Loretta Goggi hanno espresso la loro sorpresa per questa inaspettata performance, definendola "una bella sorpresa intonata e con belle intenzioni".

Quando, tuttavia, si è arrivati al momento di Malgioglio, il paroliere non si è trattenuto dal lanciare qualche frecciatina piuttosto pungente contro la Lamborghini, chiamandola con il nome della sorella:

"Mah, devo dire che Elettra stasera più che una Lamborghini mi è sembrata una 500 stasera"

Quando Carlo Conti l'ha corretto, scherzando e cercando di stemperare la tensione, Malgioglio ha incalzato dicendo:

"Non era una gaffe. Ho letto che sul Corriere hai detto di avere paura di me, ma non dovete avere terrore. Ci sono stati momenti in cui hai traballato, ma sei stata piacevole. Spero mi convincerai di più. Comunque sei molto più bella di Elettra"