Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi si scontrano duramente

Gossip TV

Nella puntata di ieri di Tale e Quale Show abbiamo assistito allo scontro tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi. Scopriamo cosa è successo.

A Tale e Quale Show non sono mancate le sorprese, durante la puntata andata in onda venerdì 4 novembre su Rai 1. Lo show condotto da Carlo Conti ha visto scatenarsi due titani del mondo della televisione: Loretta Goggi e Cristiano. Il motivo? È presto detto: l'esibizione di Valeria Marini.

Loretta Goggi sbotta: "Basta, non parlo più"

Nel corso delle precedenti puntate abbiamo notato come più volte Cristiano Malgioglio proprio non apprezzasse le esibizioni e performance di Valeria Marini: più di una volta, infatti, l'ha duramente criticata. Vedi, ad esempio, quel "Altro che Shakira, tu sei una sciagura" che le ha rivolto solo poche settimane fa.

Una sequela di parole troppo pungenti, tanto che Valeria Marini aveva avuto una crisi di pianto poco prima di entrare in scena per dare vita alla sua Marilyn Monroe. Anche questa volta, Malgioglio non si è lasciato scappare l'occasione di criticare l'esibizione di Marini nei panni della cantante e icona Madonna. Solo che, oltre alla sua performance canora, il giudice ha criticato aspramente anche il trucco e le protesi usate per rendere Valeria Marini più simile al personaggio.

Non è sembrata d'accordo Loretta Goggi, che ha replicato, infastidita:

" Voglio dire una cosa a Cristiano: qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore e che si fanno un mazzo così per preparare tutti i nostri concorrenti. Quando distruggi regolarmente tutti, togli anche un po' di gratificazione e di valore all'impegno dei nostri coach. "

Quando Malgioglio ha provato a replicare che anche lui passa ore e ore al trucco perché sia perfetto, la giudice ha replicato:

"Non è la stessa cosa. Ma loro lavorano in un altro modo, noi ci divertiamo a truccarci così."

Lorett Goggi ha voluto, inoltre, elogiare sia i truccatori, sia Valeria Marini per la sua esibizione:

"Io stasera voglio premiare i coach, voglio premiare Pinuccio Pirazzoli, Fabrizio Mainini e i truccatori. Trovo che il viso lungo di Madonna stia bene. E poi ha ballato molto bene, Valeria ha un fisico eccezionale."

Le sue parole di apprezzamento erano però continuamente interrotte da Malgioglio, tanto che la giudice ha risposto in maniera secca, dicendo che non avrebbe più parlato. Le sue ultime parole hanno decisamente creato tensione e in molti hanno notato come, durante il resto della puntata di Tale e Quale Show, i due giudici a malapena si sono guardati o rivolti la parola.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show