Tale e Quale Show, Valeria Marini e la crisi prima di andare in scena

Durante l'ultima puntata di Tale e Quale Show, la soubrette Valeria Marini si è sfogata nel backstage prima di andare in scena con la sua esibizione. Scopriamo cosa ha detto

Nel corso dell'ultima puntata di Tale e Quale Show, programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, una delle concorrenti, Valeria Marini ha rivelato di avere avuto una crisi prima di entrare in scena, a causa della troppa pressione e dei commenti di alcuni dei giudici.

Valeria Marini e quelle parole che l'hanno tormentata

Nella puntata del 21 ottobre, Valeria Marini aveva interpretato la cantante Shakira, ma l'esibizione non era stata gradita da Cristiano Malgioglio, che così l'aveva apostrofata:

"Ma quale Shakira, tu sei stata una sciagura. Hai stonato dall’inizio alla fine. Non c’era nulla della cantante originale. Perché ti devo dire che sei brava? Non sei brava e non te la devi prendere. Voce terribile, anche gli strumenti musicali si fermano quando inizia cantare "

Anche Loretta Goggi non si era dimostrata molto soddisfatta della performance canora della Valeria nazionale, ma le parole che più avevano colpito la showgirl erano state quelle di Malgioglio. Perciò, quando nell'ultima puntata Valeria Marini stava per salire sul palco e interpretare Marilyn Monroe era stata colta da una vera crisi, come lei stessa ha raccontato:

"Ogni volta dopo le esibizioni mi prendo le mitragliate addosso sue. Sono rimasta proprio male l’ultima volta. L’altra puntata ho avuto una crisi dopo lo spettacolo non indifferente. Perché sentirmi dire tu non sai fare niente mi tocca. Perché è un po’ quello che mi accomuna a Marilyn. Lei era un’attrice straordinaria, una cantante bravissima, ma poi si riduceva tutto alla sua bellezza. Io sono permalosa, ma il riscontro me lo da il pubblico. Nessuno mi può dire che non so fare nulla, perché non è così e basta. Mi sono risentita l’altra volta. La verità è che sono rimasta male perché tengo molto a Tale e Quale Show e lui mi ha detto che non sapevo fare nulla"

Questo sfogo ha preceduto la sua nuova esibizione e, in qualche modo, l'ha aiutata perché nell'interpretare Marilyn Monroe ha dato il meglio di sé, ricevendo i complimenti di Malgioglio e di Loretta Goggi.

