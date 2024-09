Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi: "Loretta Goggi è insostituibile. Malgioglio? È la follia mista a competenza musicale"

Gossip TV

La new entry Alessia Marcuzzi parla della sua esperienza nella giuria della nuova edizione di Tale e Quale Show, partita ufficialmente lo scorso venerdì 20 settembre in prima serata su Rai 1.

La vera novità della giuria di quest'anno di Tale e Quale Show è Alessia Marcuzzi. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice e showgirl, che ha preso idealmente il posto dell'unica e inimitabile Loretta Goggi, ha parlato della sua nuova esperienza televisiva accanto a Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Alessia Marcuzzi si sbilancia sulla giuria

La nuova edizione di Tale e Quale Show è partita ufficialmente lo scorso venerdì 20 settembre 2024 in prima serata su Rai 1. Al timone Carlo Conti, che sarà accompagnato in questa nuova avventura dalla giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panieriello e dalla new entry Alessia Marcuzzi. Proprio quest'ultima ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato:

Le imitazioni le faccio da quando sono piccola, ho un buon orecchio e riesco a replicare facilmente le voci delle persone. Poi sono un'amante della musica e la maggior parte dei cantanti che i nostri protagonisti andranno a imitare li conosco di persona avendo fatto per tanti anni programmi musicali come il Festivalbar. Per questo posso giudicare le esibizioni.

Leggi anche Chissà chi è: ecco gli ascolti della prima puntata del nuovo programma di Amadeus!

La Marcuzzi, che ha preso il posto di Loretta Goggi nella giuria di Tale e Quale Show, condividerà questo nuovo viaggio insieme ai veterani Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. A proposito dei suoi colleghi, la showgirl ha confessato:

Loretta Goggi è insostituibile, non prendo il suo posto. L'ho sentita e le ho detto che di Loretta Goggi ce n'è una sola. Le ho anche già detto che chiederò qualche consiglio [...] Malgioglio è la follia mista alla competenza musicale. Ma la sua follia insieme alla mia leggerezza formano un binomio esplosivo. Panariello è una persona dolcissima, misurata, protettiva, dalla grande sensibilità.

Le imitazioni della seconda puntata di Tale e Quale Show

Dopo l'esplosiva prima puntata di Tale e Quale Show, che ha visto trionfare Feysal Bonciani nei panni di Bruno Mars, quali saranno le imitazioni del secondo appuntamento? Stando alle anticipazioni, due concorrenti dovranno esibirsi assieme in un duetto. Arriverà sul palco la hit dell'estate 2024 "Sesso e Samba" di Tony Effe e Gaia. A imitare la giovane coppia saranno Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro. Angela Villano sarà Annalisa, Simone Annicchiarico sarà Franco Califano, Verdiana Zangaro sarà Celine Dion, Kelly Joyce sarà Shirley Bassey, Thomas Bocchimpani sarà Tananai, Justine Mattera sarà Sylvie Vartan, Massimo Bagnato sarà Lando Fiorini, Giulia Penna sarà Taylor Swift e Feysal Bonciani sarà Prince. L'appuntamento è per venerdì 27 settembre in prima serara su Rai 1.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.