Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Vladimir Luxuria

Stasera a Striscia La Notizia, Vladimir Luxuria ha ricevuto il Tapiro D'Oro dopo il botta e risposta con l'ex naufrago Francesco Benigno, squalificato dalla diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi.

L'attore salernitano, dopo il provvedimento ricevuto in seguito ad uno scontro con Artur Dainese ha iniziato una battaglia social (e anche legale stando a ciò che ha riportato) contro gli autori e la produzione del reality show in quanto ha ritenuto la squalifica ingiusta e immotivata. Benigno ha utilizzato anche parole molto forti nei confronti di Vladimir Luxuria, conduttrice de L'Isola. Nei confronti di Luxuria, l'attore ha rivolto offese considerate dalla maggior parte delle persone come transfobiche, volte quindi ad attaccare un aspetto molto intimo e personale dell'ex parlamentare. L'ex naufrago ha voluto però precisare successivamente alla replica di Luxuria che non ha alcun pregiudizio di sorta e ha respinto con fermezza parole come "omofobo"

"Mi sono costruita una corazza, eppure non è facile - ha dichiarato la conduttrice sui social - .Ancora oggi certe offese mi fanno male ma io ho deciso di non farci l’abitudine, di reagire ogni volta. E lo faccio anche questa volta. Lo faccio per me, lo faccio per le persone che mi vogliono bene. Lo faccio per le persone come me e per tutte quelle che credono nel rispetto e nella civiltà. Perché signor Benigno lei è andato a toccare la cosa più preziosa che io ho, la mia identità, la mia dignità. E questo non glielo permetto."

"Avrei potuto dire queste cose in televisione, con un mezzo potente, e avrei dato a lei la soddisfazione di essere citato in televisione e avere la sua visibilità. E invece no, lo faccio ad armi pari. Così come lei mi ha insultata gravemente sui social, io rispondo con pacatezza sui social. Ho maturato una convinzione nella mia vita: le persone che insultano, in realtà, non stanno definendo le persone che vengono insultate ma stanno definendo sé stesse. E a leggere quelle cose così volgari, così poco cristiane sul mio conto, lei ha definito che tipo di uomo è."