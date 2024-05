Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria risponde a Francesco Benigno "Non ti denuncerò"

Gossip TV

Vladimir Luxuria, conduttrice della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha replicato agli insulti transfobici di Francesco Benigno, squalificato dal reality in seguito ad dei comportamenti violenti e aggressivi avvenuti contro Artur Dainese.La vicenda è ormai nota. L'attore palermitano ha avuto uno scontro accesissimo con Artur, con il quale si è strattonato ripetutamente per poi impugnare un bastone con fare minaccioso che ha costato la squalifica di Benigno. Quest'ultimo, sin da subito, si è mostrato agguerrito difendendosi in tutti i modi sui social, affermando di aver subito un'ingiustizia, di aver litigato con un autore, di essere stato persino minacciato.

Isola 2024, Vladimir Luxuria replica alle offese di Francesco Benigno

Dopo che Luxuria ha mostrato le immagini della lite (inizialmente si è preferito evitare per tutelare proprio l'ex naufrago) l'attore ha affermato che parti sono state oscurate volutamente e che ha subito diverse provocazioni che non si sono viste. Un coso piuttosto contorno e dai risvolti non chiari che probabilmente finirà in tribunale, almeno da ciò che ha annunciato ripetutamente l'attore. Benigno in questi ultimi giorni, ha inveito anche contro Vladimir al quale ha rivolto insulti e offese personali, denigrandolo sulla sua scelta di vivere e essere un transessuale dichiarato. Si è rivolto alla conduttrice parlando di lui al maschile, postando una foto in costume al quale sono susseguiti molte derisione sia da parte sua che dagli utenti che sostengono l'ex naufrago.

Una delle ultime dichiarazioni di Bengino, che Luxuria ha ricondiviso, sono state offese e insinuazioni molto gravi:

"E questo secondo è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque senza piegarmi a 90, ma con le mie forze e abilità e sena né genitori né fratelli e sai perché? Perché anche io ho i co*lioni come Vladimiro, ma li uso per raggiungere i risultati, non uso il cu*o io."

Oggi, Vladimir ha deciso di replicare postando un video sul suo profilo Instagram. Ecco le parole della conduttrice che si è rivolta direttamente a Benigno:

"Quando si è in una posizione di grande esposizione, quando si conduce una trasmissione televisiva, è chiaro che ci sono le critiche e bisogna saperle accettare, fa parte del pacchetto. Anche quando sono dure, anche quando non è facile, però bisogna saperle accettare…Ma gli insulti no. Caro signor Benigno, io gli insulti non li accetto. Io ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita. Mi sono costruita una corazza, eppure non è facile.Ancora oggi certe offese mi fanno male ma io ho deciso di non farci l’abitudine, di reagire ogni volta. E lo faccio anche questa volta. Lo faccio per me, lo faccio per le persone che mi vogliono bene. Lo faccio per le persone come me e per tutte quelle che credono nel rispetto e nella civiltà. Perché signor Benigno lei è andato a toccare la cosa più preziosa che io ho, la mia identità, la mia dignità. E questo non glielo permetto."

E ancora:

Proprio lei, che deve la sua popolarità ad un film bellissimo Mery per sempre, con Michele Placido e la straordinaria Alessandra Di Sanzo, che tra le varie tematiche toccava anche la transfobia, adesso scrive quelle cose contro di me? Capisco che è a corto di argomenti. Avrei potuto dire queste cose in televisione, con un mezzo potente, e avrei dato a lei la soddisfazione di essere citato in televisione e avere la sua visibilità. E invece no, lo faccio ad armi pari. Così come lei mi ha insultata gravemente sui social, io rispondo con pacatezza sui social. Ho maturato una convinzione nella mia vita: le persone che insultano, in realtà, non stanno definendo le persone che vengono insultate ma stanno definendo sé stesse. E a leggere quelle cose così volgari, così poco cristiane sul mio conto, lei ha definito che tipo di uomo è."

"Io non ho mai denunciato nessuno e so che se la denunciassi molto probabilmente potrei spillarle dei soldi ma non lo faccio. Soprattutto per rispetto di tuo figlio perché so che la situazione economica non è florida quindi non mi va di far pagare a lui cose in cui non c’entra nulla. Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza. E adesso, caro signor Benigno, lei potrà scrivere quello che vuole sui social, per me cala il silenzio."

