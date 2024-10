Striscia la Notizia, Sergio Friscia e Roberto Lipari tornano al timone del Tg satirico di Canale 5

Gossip TV

Sergio Friscia e Roberto Lipari tornano a condurre Striscia la Notizia e commentano così la presenza del Velino Gianluca Briganti.

Cambio di direzione al timone di Striscia la Notizia. Dopo la presenza di Michelle Hunziker e Nino Frassica come presentatori del Tg satirico di Canale 5, ecco che arrivano nuovamente Sergio Friscia e Roberto Lipari. I due palermitani sono prontissimi per la nuova edizione e commentano così la presenza del Velino, Gianluca Briganti.

Striscia la Notizia, Lipari e Friscia al timone del Tg satirico di Antonio Ricci

Come ogni anno, al timone di Striscia la Notizia si alternano diversi presentatori, pronti a portare la loro audacia e allegria nel tg satirico di Antonio Ricci, punto saldo nella programmazione di Canale 5 da ormai diversi decenni. Michelle Hunziker e Nino Frassica cedono il posto al conclamato duo di comici palermitani formato da Sergio Friscia e Roberto Lipari, al loro quarto anno consecutivo nel programma. Intervistati da tv Sorrisi e Canzoni, i due comici hanno ironizzato sulla loro presenza in studio, parlando poi di Michelle e Frassica

. “Trovo affascinanti i due estremi, Sicilia e Svizzera: è bello vedere mondi distanti geograficamente che funzionano benissimo. Nino è un maestro. Ormai quando una battuta è surreale si dice “alla Frassica”.”

Questo il commento di Lipari, seguito da quello di Friscia che ha fatto intendere di essere onorato di prendere il posto di Frassica. Tante le novità di questo anno, come la presenza del Velino Gianluca Briganti, oltre che dei nuovi inviati Fabio e Eleonora Caressa. Ma saranno novità entusiasmanti per i due nuovi presentatori?

Sergio Friscia, cosa pensa del nuovo Velino

Non è la prima volta che sul bancone di Striscia la Notizia si esibisce un Velino: un esempio eclatante, infatti, è quello di Pierpaolo Pretelli che dopo questa esperienza ha visto aprirsi le porte del mondo della televisione partecipando al Grande Fratello Vip, a Tale e Quale Show fino ad approdare in teatro. Questo anno c’è l’affascinante Gianluca Briganti, al fianco della Velina Beatrice Coari, e secondo Sergio Friscia questa è una novità eccezionale per il programma di Canale 5.

“Ci sono stati alti Velini ma in quel momento si puntava solo sulla bellezza, Gianluca è anche un grandissimo performer, un artista, un atleta sa cantare. Ben venga la qualità Sia lui che Beatrice Coari, la nuova Velina, ballano in modo incredibile”.

Insomma, Friscia e Lipari fanno il tifo per il Velino per il quale spendono bellissime parole. Poi i due nuovi conduttori di Striscia la Notizia, che si insedieranno a partire da lunedì 14 ottobre 2024 dietro al bancone del programma di Antonio Ricci, hanno ammesso di trovare anche molto interessante la nuova rubrica curata da Fabio Caressa e dalla figlia Eleonora, che è commentata positivamente anche dal pubblico da casa mentre continuano i gossip dopo il Tapiro assegnato a Cristiano Iovino.