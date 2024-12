Striscia la Notizia, il Tapiro d'Oro scrive una lettera a Guillermo Mariotto e lo sbugiarda: "Sono io quello attapirato!"

Gossip TV

Con un escamotage ironico, il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia ha impugnato la penna e scritto una lunga lettera nella quale sbugiarda le ultime dichiarazioni di Guillermo Mariotto! Ecco cosa c'era scritto!

Guillermo Mariotto è stato protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle: il giurato, infatti, a causa di un'emergenza di lavoro alla Maison Gattinoni, dove è direttore creativo, ha abbandonato improvvisamente lo show durante una delle ultime puntate senza fornire spiegazioni. Per questo suo gesto, Striscia la Notizia ha pensato di consegnargli il Tapiro d'Oro, ma l'atteggiamento ostile dello stilista verso l'inviato Valerio Staffelli ha generato diverse polemiche. Dato che, a distanza di qualche settimana dalla fine della vicenda, Guillermo Mariotto ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Diva e Donna, il Tapiro d'Oro ha pensato bene di replicare con una lettera nella quale smentiva e sbugiardava il giurato del dancing show.

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto torna a parlare del Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia

Dato il suo comportamento nella puntata di Ballando con le Stelle del 30 novembre (l'uscita di scena improvvisa e senza spiegazioni), Guillermo Mariotto si è ritrovato come molte altre star nel mirino del tg satirico ed è stato raggiunto all'aereoporto di ritorno da Riad - dove si era recato per risolvere un'emergenza di lavoro legata alla Maison Gattinoni -. Ad aspettarlo c'era l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli pronto a consegnargli il Tapiro d'Oro. Tuttavia, l'ostilità di Mariotto e il tono velatamente minaccioso con cui si è rivolto a Staffelli hanno reso impossibile all'inviato la consegna del noto Tapiro, che si è infranto contro la portiera del van sul quale Guillermo Mariotto è salito per allontanarsi il più in fretta possibile.

A distanza di giorni dall'accaduto e dopo la sua assenza alla finale di Ballando con le Stelle a causa di un incidente, Guillermo Mariotto è tornato a raccontare della sua versione dei fatti sul settimanale Diva e Donna. Alla rivista ha ribadito che la sua uscita improvvisa dal dancing show era dovuta a un'emergenza con la collezione della Maison Gattinoni a cui stavano lavorando da oltre 6 mesi e che doveva essere consegnata in Arabia Saudita per un matrimonio reale.

Lo stilista ha ribadito che è un giudice del programma di Rai 1 dal 2005 e che in tutti questi anni non si è mai perso un'esibizione, affermando perciò che non comprendeva tutto il polverone che si era sollevato perché "mi sono perso cinque balletti". Poi sul caso Tapiro d'Oro ha rivelato: "Sono salito sul pulmino che era venuto a prendermi, ho chiuso la portiera e, in quel momento, Staffelli ha lanciato il Tapiro, che si è distrutto. Ma non l'ho distrutto io, Staffelli è stato maleducato e insolente".

Striscia la Notizia pubblica una lettera firmata dal Tapiro d'Oro: Guillermo Mariotto viene sbugiardato!

Le dichiarazioni di Guillermo Mariotto al settimanale Diva e Donna hanno però provocato la reazione di Striscia la Notizia, che ha scelto un modo originale per dire la sua e sbugiardare lo stilista. A rispondere alle parole del giurato è stato il Tapiro d'Oro, che ha impugnato la penna e scritto una lettera nella quale ribatteva alle varie dichiarazioni di Mariotto. Innanzitutto, il Tapiro ha negato che ad aver mancato di rispetto sia stato Valerio Staffelli, ma che a essersi comportato in maniera "maleducata e insolente" sia stato proprio il giudice di Ballando.

La lettera proseguiva nel ribadire ciò che era stato già mostrato nel servizio: Guillermo Mariotto è parso infastidito fin da subito dalla presenza di Valerio Staffelli e non ha voluto ricevere il Tapiro d'Oro, che ha commentato il suo triste destino dichiarando "sono stato falciato dalla portiera che Mariotto mi ha chiuso sul muso".

La lettera proseguiva con la smentita delle parole di Mariotto di essere arrivato in sedia a rotelle per via della sciatica. Secondo la lettera, invece, il giudice è parso arzillo: "Prima, all’aeroporto di Fiumicino quando, vedendo Staffelli, è balzato in piedi come un miracolato e poi quando, uscendo dagli studi di Ballando, si è dileguato montando in sella a uno scooter. Chissà come avrà fatto, con una sciatica così dolorosa da costringerlo in carrozzina…"