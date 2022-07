Striscia la Notizia, alla conduzione un attore famosissimo: ecco chi è

Gossip TV

Mediaset ha confermato i palinsesti della nuova stagione televisiva e Striscia la Notizia avrà un conduttore stellare.

La presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2022/2023 ha anticipato la presenza di un attore famossimo al timone di Striscia la Notizia, al fianco di Alessandro Siani.

Striscia la Notizia: Alessandro Siani e Luca Argentero alla conduzione

I palinsesti della nuova stagione televisiva di Mediaset confermano la presenza del Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, che tornerà a settembre con una grandissima novità. Al fianco di Alessandro Siani, alla conduzione, ci sarà lautissimo attore Luca Argentero. Un colpaccio per Ricci che con Argentero si assicura uno share notevole e una grande curiosità da parte del pubblico che, dopo aver visto l’attore protagonista di Doc - Nelle tue mani, vuole vederlo mettersi alla prova dietro l’iconico bancone di Canale 5.

Mentre la notizia si diffonde e fa piacere al pubblico, che ha una vera e propria predilezione per Argentero, star della serie tv tardata Dinsey Plus "Le Fate ignoranti", è stato confermato il ritorno de La Talpa prodotta da Maria De Filippi e la sua Fascino. Il reality show torna in prima serata dopo lunghi anni di assenza e sembra escluso che possa essere Paola Perego a rivendicare il timone della conduzione, dato che il Biscione sembra interessato a far rimare le cose in casa.

Confermata anche la presenza di Barbara d’Urso, come anticipato da lei stessa per mettere a tacere i rumors sull’addio definitivo a Mediaset, con Pomeriggio 5 che riprenderà il format degli ultimi anni, diviso tra pagina d’attualità e quella dedicata al puro gossip con tanti ospiti in puntata, e un attenzione particolare ai reality show del momento.