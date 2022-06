Maria De Filippi produrrà la nuova edizione de La Talpa: Mediaset ufficializza il ritorno del reality show

Gossip TV

Sarà Maria De Filippi a produrre La Talpa stando ai palinsesti Mediaset 2022/2023.

Sono stati presentati i palinsesti Mediaset per il 2022/2023 ed è stata ufficializzata la presenza del reality show La Talpa, assente dal piccolo schermo da diversi anni. Sembra che la produzione del programma, inoltre, sarà affidata a Maria De Filippi e alla sua Fascino.

La Talpa torna su Mediaset con Maria De Filippi

Si sono concluse da poco le presentazioni ufficiali del nuovo palinsesto Mediaset per la prossima stagione televisiva. Confermata la presenza di Viola come il Mare, fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman nel ruolo di Francesco Demir, che sbarcherà in prime time in autunno su Canale 5. Torna anche Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, che aveva già a suo tempo confermato il suo impegno nello show pomeridiano che l’ha resa celebre. Ampio spazio al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi, che ottengono ad occhi chiusi un doppio appuntamento settimanale, e continua la messa in onda di Uomini e Donne e Amici, nonostante gli scarsi ascolti della Finale del Serale.

La grande novità della nuova stagione è il ritorno de La Talpa, il noto reality show scomparso da anni dal piccolo schermo, la cui produzione sarà affidata interamente a Maria De Filippi e alla sua Fascino. A darne annuncio è il Vicepresidente Mediaset, come riporta il discorso diffuso da Davide Maggio sul suo portale.

“Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale […] A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset. Ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito”.

Non è chiara la messa in onda, se non per il fatto che La Talpa occuperà lo slot della prima serata su Mediaset, né tantomeno se Maria De Filippi accetterà di condurre lo show oltre che produrlo, ma l’idea è ancora in divenire e certamente nei prossimi mesi ci saranno maggiori dettagli.