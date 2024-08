Stefano De Martino svela in che rapporti è con Belen Rodriguez dopo l'ultima rottura

Gossip TV

Alla conferenza stampa per la presentazione di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha risposto anche ad alcune domande sulla sua relazione con l'ex moglie Belen Rodriguez. Ecco cosa ha detto!

Oggi, martedì 27 agosto, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi, il game show che a partire dal 2 settembre tornerà su Rai1 condotto da Stefano De Martino, dopo l'addio a Rai di Amadeus. Durante la conferenza stampa il giovane conduttore ha però svelato anche alcuni dettagli sulla sua vita privata, in particolare su quali siano oggi i rapporti con l'ex moglie Belen Rodriguez, da cui si è separato oramai da diversi mesi, per la terza volta.

Stefano De Martino, in che rapporti è con Belen Rodriguez? Ecco cosa ha raccontato

Nel corso degli ultimi anni, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono separati già due volte, ma la terza sembra essere quella definitiva: la showgirl argentina, infatti, in un'intervista a Mara Venier a dicembre 2023, aveva dichiarato che dietro i motivi della fine del matrimonio con il conduttore Rai c'erano i numerosi tradimenti di lui.

Da allora sono trascorsi diversi mesi e se De Martino ha concentrato le sue energie nel lavoro, Belen ha ritrovato la serenità con un nuovo compagno e diversi progetti lavorativi. Ma in che rapporto sono oggi i due ex coniugi? I due si sono rivisti al compleanno del figlio Santiago e sembravano andare molto d'accordo, ma a svelare come stanno davvero le cose tra loro ci ha pensato il conduttore.

Durante la conferenza stampa per la presentazione di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha affermato:

" Il mio rapporto con Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali"

Stefano De Martino è pronto più che mai a condurre Affari Tuoi

Mentre si prepara al debutto del gaming show su Rai1, De Martino ha raccontato di aver già ricevuto i messaggi di incoraggiamento di Maria De Filippi, che lo ha seguito fin dalla sua uscita da Amici. La conduttrice, ha rivelato l'ex ballerino, gli ha augurato di divertirsi e che i risultati del suo lavoro alla conduzione del programma si vedranno nel lungo termine, perciò, non deve aver timore.

Incoraggiato da queste parole, De Martino si è detto pronto alla nuova avventura e in merito al programma ha rivelato che non ha voluto stravolgerlo del tutto, ma aggiungere comunque un suo tocco originale:

"Non posso stravolgere il programma. Anche perché ci sono concorrenti che dalla fine della stagione scorsa ancora devono giocare. Poi andrò in maniera naturale verso quello che mi è più congeniale. Tra i quiz “Affari Tuoi” era l’unico che avrei potuto fare perché ha un margine di creatività ampio: è un perimetro di fioco, devi aprire 20 pacchi, sei libero di scegliere il modo in cui lo fai"