Stefano De Martino, spuntano un like e un anello sospetti: è finita con Belen Rodriguez?

Ulteriori aggiornamenti sulla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez spingono a credere che il conduttore della Rai abbia davvero voltato pagina. Ecco cosa è successo!

Si aggiungono nuovi dettagli sulla crisi di coppia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: dopo le indiscrezioni che parlavano di tradimenti e di un terzo incomodo, l'imprenditore Elio Lorenzoni, ora, spuntano dei like del conduttore Rai e un cambio di anello che ha insospettito molti.

Stefano De Martino già pronto alla vita da single?

Secondo un servizio di Chi, la modella e showgirl argentina avrebbe già trovato il nuovo amore nell'imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale si è presentata alla festa di compleanno del cognato Ignazio Moser. Nel frattempo, Fabrizio Corona ha diffuso diverse indiscrezioni su presunti tradimenti del conduttore Rai, il quale sembrava aver a sua volta sbeffeggiato alcune affermazioni dell'ex re dei paparazzi.

Nelle ultime ore, inoltre, è apparso il like del conduttore a un post Instagram che sembra inneggiare alla vita da single come migliore di quella di coppia, se la relazione è infelice. Il post in questione è stato pubblicato dalla pagina di Whoopsee e recita così:

"Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza. Chi l0 ha detto che la vita da single è necessariamente infelice? No, perché ci hanno raccontato per una vita che dobbiamo fare una famiglia, abbiamo bisogno di avere un partner, altrimenti non ci realizzeremmo?"

Oltre a questo post sulle relazioni infelici, il conduttore della Rai non indossa più la fede, come hanno notato anche i fan! Al posto dell'anello nuziale, De Martino porta all'anulare un anello dorato di grandi dimensioni, un cimelio del nonno, a cui è molto legato. Che tutti questi indizi siano l'ennesima prova di una crisi sempre più profonda con la showgirl? Non ci resta che attendere per scoprire come evolverà la situazione!