Stefano De Martino e Fabrizio Corona: quel gesto che non è passato inosservato!

Gossip TV

In risposta alle insinuazioni di Fabrizio Corona su Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il conduttore campano ha compiuto un gesto eloquente. Ecco cosa è successo!

La vicenda di Stefano De Martino e della crisi con Belen Rodriguez diventa di giorno in giorno sempre più complessa: i diretti interessati sono trincerati in un silenzio ermetico, mentre intorno a loro diversi rumors aggiungono teorie su teorie. Se da un lato la showgirl argentina sembrerebbe essere già in procinto di vivere una nuova storia d'amore con un altro uomo, dall'altro abbiamo Fabrizio Corona che, dal suo canale Telegram, ha lanciato pesanti insinuazioni sul conto del conduttore napoletano.

Stefano De Martino, ecco come ha risposto alle insinuazioni di Fabrizio Corona!

Nella giornata di ieri, 27 luglio, Fabrizio Corona ha rivelato di conoscere la verità sulla situazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se le voci di una crisi si rivelassero esatte, dato che al momento nessuno dei diretti interessati ha proferito parola, si tratterebbe della terza separazione a cui la coppia va incontro e, a giudicare dalle parole dell'ex re dei paparazzi, sarebbe difficile ricucire i rapporti.

Infatti, dalle parole di Corona è emerso che Stefano De Martino avrebbe tradito più volte Belen Rodriguez. Ma il conduttore avrebbe comunque deciso di restare con la moglie per mantenere l'immagine dell'uomo che pensa prima al bene della famiglia, ma che in realtà i due vivrebbero già vite separate. Sempre secondo Corona, la showgirl argentina non proverebbe più alcun sentimento verso De Martino, ma che anzi, lo considererebbe un uomo conncentrato solo sul lavoro. Accuse pesanti e che, al momento, non hanno trovato alcuna conferma da parte della coppia.

In risposta alle insinuazioni del gossipparo, Stefano De Martino ha deciso di compiere un gesto che non è passato inosservato: ovviamente, si è trattato di una mossa compiuta sui social e che sembra sbeffeggiare lo stesso Corona. Sul suo profilo Instagram, infatti, sotto l'ultimo post pubblicato dal conduttore napoletano, è apparso un commento a cui De Martino ha voluto dare molta visibilità. Si tratta di un commento lasciato da un fan, che dice così:

"Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo"

Decidendo di mettere in evidenza questo specifico commento, De Martino sembra quasi aver voluto rispondere anche allo stesso Corona, ovviamente ironizzando sulle sue insinuazioni. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprirlo!