Stefano De Martino, spunta una Foto con una ragazza misteriosa: nuovo amore per il presentatore Rai?

Stefano De Martino si lascia immortalare con una misteriosa ragazza su Instagram e tutti parlano già di nuovo amore. Ma quale sarà la verità?

Continua il gossip sulla vita privata di Stefano De Martino. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez e le accuse della showgirl, arriva un nuovo amore per il presentatore di Rai 2? Lui tagga una misteriosa ragazza su Instagram, ma nulla è come sembra.

Stefano De Martino si è fidanzato? La verità

Il matrimonio con Belen Rodriguez è finito tra un mare di polemiche, soprattutto dopo le pesanti accuse della presentatrice a Domenica In, ma Stefano De Martino non sembra voler far parola della sua situazione sentimentale e concentra l’attenzione del pubblico sulla sua carriera di presentatore ma anche attore teatrale. Il conduttore di Rai 2 è comunque al centro del gossip dato che tantissimi fan vogliono sapere cosa stia accadendo nella sua vita privata, nonostante lui tenti di non rendere pubblico il suo stato d’animo o le sue nuove avventure amorose.

Fino a poche settimane fa, Stefano è stato più volte pizzicato in compagnia delle giovane Martina Trivelli ma il flirt potrebbe essersi già consumato. Quando De Martino, infatti, ha taggato su Instagram Luciana Montò tutti si sono chiesti se tra loro non ci fosse del tenero. Lei, stylist con diecimila followers all’attivo, è la nuova fiamma del conduttore? Il mistero è stato svelato dopo poche ore da alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano, da parte di testimoni che smentiscono ogni tipo di flirt, raccontando che Stefano e Luciana sono semplicemente buoni amici.

Dunque, al momento, De Martino è ancora single e si sta concentrando sulla sua vita professionale e sul figlio Santiago. Anche Belen è single dopo la smentita del flirt con Bruno Cerella, smentita che ha fatto lo stesso sportivo assecondando la showgirl, ma continua a lanciare strane frecciatine che sembrano tutte indirizzate al suo ultimo ex, Elio Lorenzoni.