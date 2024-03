Belen Rodriguez si sfoga su Instagram, parole di fuoco: cosa è successo?

Gossip TV

Belen Rodriguez si sfoga su Instagram con criptici messaggi che sembrano essere rivolti al suo ex fidanzato, ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez sta al gossip come la panna al gelato. La showgirl argentina non smette di essere al centro dell’attenzione mediatica, alimentando i pettegolezzi con alcuni sfoghi social che hanno attirato subito i suoi fan. Belen lancia criptiche frasi, che sembrano essere tutte rivolte al suo ex Elio Lorenzoni. Ecco i dettagli.

Belen Rodriguez, frecciatine social al suo ex?

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è da sempre un turbinio di gossip e pettegolezzi. La showgirl argentina, concluso questa volta in via definitiva il matrimonio con Stefano De Martino, ha intrapreso una relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni. La love story sembrava andare a gonfie vele tanto che Belen parlava già di matrimonio, una volta ufficializzato legalmente il divorzio da Stefano, ed è invece naufragata poco dopo Natale. La presentatrice non ha fatto parola delle motivazioni che l’hanno portata a tornare single ma su Instagram continua a lanciare frecciatine che sembrano proprio rivolte al suo ultimo ex.

“Perdonati, perdonati per tutte quelle volte in cui la colpa era degli altri, ma per amore l’hai data a te stessa”, scrive Belen, poi ancora: “Alcune volte sto in disparte perché allontanandomi capisco veramente come sono fatte le persone che ho attorno”. I fan della Rodriguez sono molto curiosi di sapere cosa sia successo, dal momento che la relazione sembrava più che stabile, ma lei per il momento non vuole sbottonarsi e si sta concentrando unicamente sui figli Santiago e Luna Marì.

Con loro, infatti, Belen trascorre tutto il suo tempo libero e a loro dedica dolci post su Instagram. Nel frattempo, dopo aver smentito la relazione con Bruno Cerella ammettendo di avere con lui una semplice amicizia, anche lo sportivo ha confermato le parole di Belen. Nessun amore in vista, dunque, almeno per il momento dato che la bella argentina ci ha abituato ormai a colpi di scena nella sua vita sentimentale.