Stefano De Martino replica a Belen e spunta un gesto per Emma

Gossip TV

La mossa social dell'ex ballerino dopo che la showgirl argentina ha ufficializzato la sua storia d'amore con Elio Lorenzoni.

Dopo il chiacchieratissimo post di Belen Rodriguez in cui, immortalandosi mano nella mano con Elio Lorenzoni ha di conseguenza ufficializzato la storia d'amore con l'imprenditore bergamasco, è arrivata anche mossa social dell'ex fidanzato (marito) Stefano De Martino che non è decisamente passata inosservata.

Il conduttore campano ha infatti condiviso una Ig Stories sul suo profilo Instagram facendo le congratulazioni ad Emma Marrone, sua ex fidanzata taggandola e condividendo il suo ultimo singolo intitolato "Iniziamo dalla fine". La cantante salentina ha avuto come noto una storia con De Martino terminata proprio quando l'ex ballerino si infatuò della Rodriguez.

Oggi, Emma e Stefano sono buoni amici tuttavia il gesto social dell'ex di Belen fa piuttosto rumore e non è certo passato inosservato. Il conduttore di Bar Stella è da sempre molto riservato e raramente alimenta gesti che possano accendere il gossip che lo vede da sempre tra i protagonisti più gettonati soprattutto per la sua lunga e travagliata storia d'amore con Belen. Quest'ultima, intanto, ha condiviso proprio oggi un nuovo scatto di Elio sul suo profilo Instagram. L'immagine sorridente dell'imprenditore seduto sul divano con un bicchiere in mano, ha suscitato subito molti apprezzamenti tanto che c'è chi afferma sia decisamente l'uomo più sexy che abbia mai avuto la Rodriguez.