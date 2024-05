Stefano De Martino protagonista di un imprevisto a Stasera tutto è Possibile: cade in diretta tv! (VIDEO)

Gossip TV

Si è conclusa la nuova stagione di Stasera tutto è Possibile, lo show condotto in prima serata su Rai 2 che riesce sempre a strappare un sorriso ai telespettatori. Prima di salutare il pubblico che ha seguito con entusiasmo le nuove puntate, Stefano De Martino si è reso protagonista di una rovinosa caduta, rimbalzata immediatamente su tutti i social.

Stefano De Martino e la caduta a Stasera tutto è Possibile

Sebbene inizialmente non forse apparso come programma nei palinsesti Rai, destando la preoccupazione del pubblico che invece è molto affezionato al format, Stasera tutto è Possibile è tornato su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino. Puntata dopo puntata, lo show comico ha incassato ottimi ascolti, merito anche di alcuni protagonisti chiave come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e di una serie di importanti ospiti, pronti a mettersi in gioco nelle sfide lanciate da De Martino, sempre con il sorriso sul volto.

E proprio durante uno dei giochi, sempre diviso a squadre, Stefano ha iniziato a scherzare con Herbert Ballerina e Giovanni Esposito lanciando bicchieri pieni di acqua, euforico certamente per la fine del suo programma. Tra un bicchiere e l’altro, tuttavia, l’ex ballerino di Amici ha messo il piede in fallo su una pozza d’acqua ed è caduto rovinosamente a terra davanti a tutti. Il pubblico è scoppiato a ridere e anche De Martino l’ha presa con la sua nota sportività, rialzandosi e continuando la gag. Inevitabilmente, il video della caduta del presentatore è finito immediatamente sul web, diventando virale in poco tempo. Per Stefano la prossima stagione televisiva si presenta ricca di nuove opportunità, ecco perché.

Stefano De Martino, nuovo contratto con la Rai

Quando Amadeus ha deciso di lasciare la Rai per firmare un nuovo contratto con Warner Bros. Discovery che lo porterà a condurre un programma su Nove, si è subito posto il problema di chi lo avrebbe sostituito alla conduzione di Affari Tuoi. Il programma è molto amato, sicuramente uno dei più visti su Rai 1 e sembra che a prenderne le redini sarà proprio Stefano De Martino. Non è certo una sorpresa per il pubblico, dato che è chiaro che i vertici di Viale Mazzini stanno puntando moltissimo sull’ex marito di Belen, affidandogli nuovi format e ora anche programmi consolidati negli anni che hanno visto passare tanti conduttori al loro timone. Non sarà invece De Martino a presentare il Festival di Sanremo, come sostenuto da alcuni gossip molto insistenti negli ultimi mesi nonostante il conduttore stesso avesse ammesso di non sentirsi pronto per il palco dell’Ariston. La conduzione di Sanremo, infatti, è stata affidata a Carlo Conti che è il nuovo Direttore Artistico.