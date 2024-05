Affari Tuoi: ecco chi andrà a sostituire Amadeus nel celebre game show di Rai 1

Gossip TV

Un ormai celebre volto della Rai (ma anche di Mediaset) sarà al timone della nuova edizione di Affari tuoi, il game show più seguito del piccolo schermo in onda sulla rete ammiraglia di Piazza Mazzini.

Affari tuoi: arriva Stefano De Martino

Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal e consiste nei famosi "pacchi" abbinati a 20 regioni italiane che il concorrente deve scegliere sperando di trovare premi in denaro (la vincita massima è di 300 mila euro). Alla conduzione si sono alternati, nel corso delle edizioni realizzate, Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti, Carlo Conti e Amadeus. Quest'ultimo, come è ormai noto, approderà sul canale 9 (dove presumibilmente condurrà X-Factor, recentemente acquisito da Discovery). E dunque chi prenderà il posto dell'amato conduttore? Da settimane circolava un nome su tutti e Dagospia lo ha confermato in queste ultime ore: a sostituire Amadeus sarà Stefano De Martino, ex ballerino di "Amici di Maria De Filippi e conduttore ormai consolidato della tv di Stato.

A tal proposito, il 20 aprile scorso, TvBlog aveva anticipato alcune novità interessanti:

"È in corso una trattativa ormai alle fasi finali tra la Rai e Stefano De Martino per definire i termini del nuovo accordo che legherà il conduttore di 'Stasera Tutto è Possibile' con la televisione di Stato. Proprio in queste ore sono in corso degli incontri decisivi tra le parti. Il contratto in via di definizione dovrebbe avere una durata di tre anni e prevedere l'impegno di De Martino nell'access prime time di Rai1 con programmi come 'Affari Tuoi' e/o 'Soliti Ignoti'.

Queste voci sono state confermate da Dagospia, che ha riportato la sostituzione di Amadeus con De Martino come un fatto certo. Giuseppe Candela ha pubblicato su Twitter ulteriori dettagli riguardo questa notizia:

"Come anticipato il 10 aprile, Stefano De Martino prenderà le redini di 'Affari Tuoi', nonostante l'opposizione di Banijay. Il ballerino, apprezzato da Fratelli d'Italia e secondo Oggi anche da Arianna Meloni, ha ottenuto un contratto di 4 anni che farà discutere: un compenso elevato, impegni in access prime time e prime time, e l'opzione per Sanremo post Conti."

Questo cambiamento rappresenta una svolta significativa per la carriera di De Martino, che negli ultimi anni ha saputo affermarsi come un conduttore versatile e carismatico. Dopo aver conquistato il pubblico con il suo talento nel ballo, ha dimostrato di avere le capacità necessarie per gestire programmi di grande successo, guadagnandosi la fiducia e l'apprezzamento del pubblico. Il contratto quadriennale con la Rai include un mega compenso, segno dell'importanza che la televisione di Stato attribuisce a questo nuovo accordo. Questa transizione non sarà priva di sfide, considerando il grande successo e la popolarità che Amadeus ha ottenuto negli ultimi anni. Tuttavia, Stefano De Martino ha dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per affrontare questo nuovo capitolo della sua carriera.