Stefano De Martino, per una serata in discoteca guadagna ''una cifra da capogiro''!

Stefano De Martino, ballerino e presentatore ma anche deejay pagato più che bene per le sue serate in discoteca.

Amatissimo dal pubblico di tutte le età, volto perennemente ospite del gossip a causa della sua vita privata e del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è anche un deejay piuttosto quotato. Ecco quanto guadagna il presentatore di Rai 2 per una serata in discoteca.

Stefano De Martino: quanto guadagna per una serata come deejay?

Oltre ad essere un ballerino di talento e un presentatore amatissimo, Stefano De Martino è anche un deejay carismatico che porta musica commerciale nelle discoteche, per far ballare tutte le generazioni al suo dei suoi remix. Negli ultimi mesi, Stefano è finito al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, che ha vuotato il sacco, dopo l’addio tra l’argentina e Antonino Spinalbese. Nonostante le incomprensioni del passato, Belen e Stefano sono tornati a fare coppia fissa, questa volta con le dovute precauzione per non confondere i sentimenti del figlio Santiago, che certamente sarà al settimo cielo dopo aver visto il papà e la mamma di nuovo insieme. Nel frattempo, il nome De Martino spicca nelle news dell’ultima ora a causa di un’indiscrezione lanciata da Pipol Tv, che svela quanto guadagna il presentatore per una serata in discoteca come deejay.

“Una cifra da capogiro quella da spendere per avere Stefano De Martino in console per una serata. Esattamente quindici mila euro per un’ora di musica e nessuna pubblicità o stories sul profilo del talent. Pare che il suo manager Beppe Caschetto non ami il mix tra il lavoro in tv (che vede Stefano come uno tra i migliori volti emergenti nel panorama italiano) con il mondo della notte. Però la notte piace a tutti e a Stefano piace suonare. Troverà il giusto compromesso?”.

Certamente quindici mila euro sono una cifra considerevole per un comune mortale, ma se si considerano i tariffari dei Vip che lavorano come deejay e la pubblicità che portano al locale in questione, attirando moltissimi consumatori, sono certamente soldi ben spesi… soprattutto per avere De Martino un’intera serata ai dischi!