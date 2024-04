Stefano De Martino lo ha fatto per una Fan, il gesto bellissimo

Gossip TV

Stefano De Martino protagonista di un gesto speciale nei confronti di una sua fan durante il tour teatrale del suo show. Ecco cosa è successo.

Stefano De Martino è protagonista di numerosi gossip a causa della sua vita privata, tra l’addio a Belen Rodriguez e i nuovi flirt puntualmente smentiti. Il presentatore raccoglie successi su Rai 2 ma anche a teatro con il suo spettacolo Meglio Stasera. E proprio a teatro, De Martino ha fatto un gesto speciale per una fan affetta da disabilità, ecco cosa è successo.

Stefano De Martino, il gesto bellissimo per una Fan

Mentre continua a registrare ottimi ascolti con la nuova edizione di Stasera tutto è Possibile, in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 2, Stefano De Martino torna al centro del gossip dopo l’intervista fiume di Belen Rodriguez a Stasera C’è Cattelan. Il presentatore è stato nuovamente tirato in ballo dall’ex moglie, sebbene sembra che tra i due la situazione sia molto più distesa fino a qualche mese fa, tanto da riuscire a festeggiare insieme il compleanno del figlio Santiago senza drammi. Nel frattempo, negli ultimi giorni, un nuovo scoop su De Martino sta facendo il giro del web ma questa volta non si tratta di liaison segrete o di flirt puntualmente smentiti, come quello che lo voleva vicinissimo alla collega Bianca Guaccero, ospite del suo show.

Questa volta parliamo di un gesto bellissimo che Stefano ha fatto per una fan affetta da disabilità che ha voluto assistere al suo spettacolo Meglio Stasera a Napoli. La fan in questione ha raccontato all’esperto di gossip Amedeo Venza di aver prenotato un biglietto per lo spettacolo teatrale del bel partenopeo, facendo presente la sua condizione, e che si è ritrovata proprio De Martino ad attenderla al suo ingresso in sala, con tanto di poltrona smontata per renderle più semplice l’accesso e per godere a pieno dello spettacolo. Il gesto di Stefano ha scaldato il cuore di tutti, e la stessa fan ha ammesso di averlo trovato un uomo buono e gentile nei suoi confronti.

Nel frattempo, nonostante qualche frecciatina, sembra che il partenopeo sia anche riuscito a ricucire con Belen, che nelle ultime settimane potrebbe aver trovato un nuovo amore secondo gli avvistamenti e le segnalazioni del popolo del web, sebbene si professi felicemente single e interessata esclusivamente ai nuovi progetti e ai suoi adorati figli.