Stefano De Martino, le presunte "corna" a Belen non piacciono alla Rai: "Comportamenti che fanno storcere il naso"

Gossip TV

Sembrerebbe che ai piani alti di Piazza Mazzini i comportamenti del conduttore fuori dagli studi non siano particolarmente graditi.

Da quando l'ex ballerino di Amici ed (ex?) marito di Belen Rodriguez Stefano De Martino, è approdato nella tv di Stato, ha collezionato una serie incredibili di successi che lo stanno consacrando come uno dei conduttori più amati e richiesti del piccolo schermo.

La vita privata e chiacchierata di Stefano De Martino non piacerebbe proprio ai vertici Rai

Stefano è ormai una presenza granitica di Rai 2 dal 2019 a partire dal debutto con Made in Sud fino al fortunato show Bar Stella. E non è finita qui perché a dicembre ci sarà anche un evento di due De Martino Show in cui si appresterà a diventare un vero e proprio animatore e showman dell'intrattenimento televisivo italiano. Insomma si direbbe un momento d'oro se non fosse per la sua lunga e travagliata storia d'amore con la Rodriguez che negli ultimi tempi sta infiammando il gossip.

Quando le luci degli studi dei programmi di Piazza Mazzini si spengono sull'ex ballerino di Amici si accendono quelli della sua vita privata che non sempre suscitano approvazione e ammirazione. Sulle presunti "corna" alla showgirl argentina, che in questi giorni pare abbia dato conferme sui tradimenti subiti dal bel campano, i vertici Rai "avrebbe storto il naso".

A riferirlo, il portale di Roberto D'Agostino, Dagospia:

"Quasi tutti i conduttori nazional popolari - si legge sul sito - hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stia iniziando a far storcere il naso".

Stefano, a dirla tutta, ha sempre cercato di tenere il gossip sul suo matrimonio abbastanza lontano dai social e interviste varie ma è impossibile non essere oggetto di chiacchiericcio dopo essere convolato a nozze con la showgirl più famosa e "gossippata" della tv italiana.