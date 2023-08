Belen Rodriguez e i tradimenti di Stefano De Martino: il video con i cervi che non lascia spazio a dubbi

Gossip TV

Belen Rodriguez infiamma il gossip: l'ultimo post su Instagram è una frecciata velenosissima contro l'ex (?) marito.

Belen Rodriguez, nella tarda serata di ieri, ha infiammato il gossip con un inequivocabile video postato sul suo seguitissimo profilo Instagram.

La Rodriguez affonda Stefano De Martino!

Sembra che la showgirl argentina, con questo gesto, abbia voluto finalmente prendere una posizione ben chiara relativamente agli ultimi rumors sul suo lungo e travagliato rapporto con il marito Stefano De Martino.

Belen, in vacanza ad Albarella con la figlia Luna Marì - mentre Santiago è con il papà a New York - ha pubblicato un video di un gruppo di cervi che ha incontrato in un parco. A chi commenta e chiede, la showgirl risponde con emoticon di risate, senza aggiungere parole e dando spazio solo ad immagini molto eloquenti.

C'è persino il like di Emma Marrone ad alimentare chiacchiere e perché no, risate forse amare. La cantante salentina fu lasciata da De Martino proprio per Belen nel lontano 2012, facendo presente di essere venuta a conoscenza della relazione tra i due, attraverso i giornali. Insomma, sembra che l'ex ballerino sia recidivo nei confronti della sue fidanzate e mogli ( per ora, una sola, la Rodriguez). Di recente, sulla chiacchieratissima 38enne argentina si è vociferato un flirt con un imprenditore bergamasco, Elio Lorenzoni, mentre Stefano, secondo quanto ha riferito Corona, avrebbe una liaison con una giovane influencer Beatrice Vendramin. Nulla di confermato per per il momento ma ciò che è certo è che Belen e Stefano siano entrambi in vacanza lontani l'uno dall'altra.

Ecco il video di Belen Rodriguez con i cervi al pascolo: