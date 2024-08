Stefano De Martino interessato alla conduzione de L'Eredità: "Sarebbe un sogno"

Gossip TV

Stefano De Martino debutterà presto alla conduzione di Affari Tuoi, ma tra i suoi sogni futuri c'è anche L'Eredità. Ecco cosa ha raccontato!

Per Stefano De Martino si prospetta un autunno molto ricco dal punto di vista lavorativo: dal 2 settembre, infatti, su Rai1 il conduttore di Bar Stella sarà al timone della nuova edizione di Affari Tuoi, il game show dei pacchi reso noto da Amadeus. Ma, sembra che De Martino sia interessato anche alla conduzione di un altro storico programma Rai: L'Eredità.

Stefano De Martino interessato alla conduzione de L'Eredità

In attesa di debuttare su Rai1 con la nuova edizione di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha rivelato che gli piacere un giorno poter essere al timone anche de L'Eredità, storico game show Rai che è ora condotto da Marco Liorni. De Martino prenderà il posto di Amadeus, che ha lasciato l'azienda di Viale Mazzini per passare a Warner Bros. Discovery e sul NOVE.

Nelle scorse ore, a Napoli, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi, durante la quale De Martino ha rivelato alcuni retroscena sulla sua conduzione del programma. L'ex volto di Amici ha anche rilasciato un'intervista a Fanpage.it e ha rivelato come si sente alla prospettiva che presto debutterà come conduttore di un programma così amato come Affari Tuoi:

"Non lo avrei neanche immaginato a 14 anni, davanti alla Tv. Essere qui a condurlo è un incontro tra mondo dei sogni e realtà, due aspetti che si avvicinano. Per me a volte è strano stare qui, fa talmente parte della mia memoria televisiva da emozionarmi"

De Martino ha anche ammesso che, un giorno, vorrebbe essere preso in considerazione per la conduzione de L'Eredità, noto programma Rai che ha visto alla sua conduzione Carlo Conti, Fabrizio Frizzi, Flavio Insinna, Amadeus e ora Marco Liorni:

"Diciamo che ci sono un altro paio di cose fatte da Amadeus in carriera che mi farebbe piacere fare. A dirne una penso a L’Eredità, ma adesso c’è Liorni”

Stefano De Martino svela in che rapporti è con Belen Rodriguez

Durante la conferenza stampa di Affari Tuoi, il conduttore ha svelato anche alcuni dettagli sulla sua vita privata, in particolare su quali siano oggi i rapporti con l'ex moglie Belen Rodriguez, da cui si è separato oramai da diversi mesi, per la terza volta.

Nel corso degli ultimi anni, Stefano De Martinoe Belen Rodriguez si sono separati già due volte, anche se questa volta sembra essere quella definitiva. La showgirl argentina, in un'intervista a Mara Venier a dicembre 2023, aveva dichiarato che dietro i motivi della fine del matrimonio con il conduttore Rai c'erano i numerosi tradimenti di lui.

Ma in che rapporto sono oggi i due ex coniugi? I due si sono rivisti al compleanno del figlio Santiago e sembravano andare molto d'accordo, ma a svelare come stanno davvero le cose tra loro ci ha pensato il conduttore, che ha dichiarato:

"Il mio rapporto con Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali"