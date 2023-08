Stefano De Martino ha una nuova nuova fiamma? La sorella Adelaide De Martino svela come stanno le cose

Gossip TV

Adelaide De Martino ha svelato la verità sulla situazione sentimentale del fratello Stefano. Ecco cosa ha dichiarato!

Negli ultimi mesi Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati tra le principali fonti di gossip: la coppia, infatti, sembrerebbe essere di nuovo ai ferri corti, tanto che la showgirl argentina è stata vista in compagnia di un altro uomo, in diverse occasioni. L'uomo in questione è l'imprenditore Elio Lorenzoni. A svelare il nuovo flirt dell'ex conduttrice de Le Iene è stato il settimanale Chi, con un servizio che mostrava Lorenzoni e Rodriguez insieme alla festa di compleanno di Ignazio Moser. Su De Martino, invece, il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato di recente un articolo che mostra le sue vacanze da single. Nessuna nuova fiamma in vista dunque? Dopo alcune segnalazioni, a parlare è stata la sorella del conduttore degli show di Rai2, Adelaide De Martino.

Stefano De Martino è single, parola della sorella Adelaide

Alcune indiscrezioni, infatti, riprotavano di un presunto flirt in corso tra De Martino e la modella Beatrice Vendramin. Tuttavia, sembra che i due siano soltanto amici e che abbiano trascorso qualche momento di relax insieme su una barca, come mostrano le foto in cui sono ritratti insieme a un gruppo di conoscenti comuni. Gli scatti sono stati pubblicati dal settimanale Chi, che avrebbe aggiunto a didascalia:

"Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e a teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista"

Il post della rivista sottolineava l'assenza di un nuovo interesse amoroso nella vita del conduttore di Rai1 e a confermare la veridicità della notizia è arrivato anche il like al post della sorella Adelaide. De Martino tornerà in tv questo autunno con diversi programmi: Bar Stella, Stasera Tutto è Possibile e sarà presente anche a teatro con il suo oneman show. Per il momento, né lui, né Belen Rodriguez - che è stata vista con Elio Lorenzoni -hanno diffuso comunicati ufficiali sulla loro situazione, sebbene le foto parlino chiaro: questa è la terza crisi a cui la coppia va incontro, da quando hanno convolato a nozze, ma negli altri due casi, dopo un periodo di allontanamento i due erano tornati nuovamente insieme. Sarà così anche questa volta? Non ci resta che attendere per scoprirlo.